Директора Института общей генетики уволили после слов о 900-летних людях

Минобрнауки уволило директора Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Александра Кудрявцева. С 24 января его обязанности исполняет Андрей Мисюрин. Ранее Кудрявцев утверждал, что люди в прошлом жили по 900 лет

Александр Кудрявцев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (РАН) Александром Кудрявцевым, с 24 января его обязанности исполняет доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Кандидатура Андрея Мисюрина была согласована с Российской академией наук. Ранее должность директора ИОГен РАН занимал Александр Кудрявцев», — говорится в сообщении Минобрнауки.

По данным ведомства, решение о расторжении трудового договора с Кудрявцевым было принято на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса (в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора) и согласовано с РАН.

В Минобрнауки подчеркнули, что ИОГен является старейшим генетическим учреждением в системе РАН и в настоящее время насчитывает 24 научные лаборатории, четыре научные группы и один международный центр-лабораторию и два центра коллективного пользования.

Согласно соответствующему приказу ведомства, Кудрявцев руководил институтом с июня 2022 года.

В середине марта 2023 года Кудрявцев стал участником научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир». Организаторами мероприятия были Минская и Сретенская духовные академии. В ходе своего выступления Кудрявцев заявил, что в прошлом продолжительность жизни людей достигала 900 лет, ссылаясь при этом на графики, «которые можно найти в интернете». Среди причин мутаций, которые вызывают генетические заболевания современного человека, ученый назвал грехи — «первородный и личный».

В разговоре с «МК» Кудрявцев описал свою позицию по генетике так: «Меня обвиняют в том, что я говорю: грех отражается на геноме. Богослов бы сказал, что грех пьянства влияет на потомство. На научной конференции это был бы доклад о генно-токсическом воздействии этанола, и мне никто не смог бы возразить, потому что по этому поводу имеются десятки обзоров и статей». Свои слова, что люди в прошлом жили «по 900 лет», он объяснил тем, что это «следует из библейской истории».