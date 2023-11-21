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Общество ,  
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Минобрнауки ответило на данные о списках общавшихся с иностранцами ученых

Минобрнауки назвало ложными данные о списках общавшихся с иностранцами ученых
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Информация о том, что Минобрнауки впервые начало собирать сведения о российских ученых, которые участвовали в международных научных мероприятиях, не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, его слова передала РБК пресс-служба министерства.

О том, что институты Российской академии наук (РАН) по требованию Минобрнауки начали собирать поименный список участников всех международных научных мероприятий за 2023 год как с российской, так и с иностранной стороны, ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в одном из московских институтов и в двух сибирских институтах РАН.

Согласно письму ведомства, которое видели собеседники газеты, данные собирает департамент международного сотрудничества «в целях формирования плана участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории России и иностранных государств в 2024 году и подготовки справочных материалов». Причем сотрудники институтов РАН должны представить «детализированные сведения» об ученых-участниках как с российской, так и с иностранной стороны.

Под «детализированными сведениями» имеется ввиду полное официальное название мероприятия, «контингент участников мероприятия», перечень стран, из которых приехали участники, и их численность, а также пофамильный список сотрудников института, которые участвовали в мероприятии, и представителей иностранных государств.

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Фото:Сергей Батурин / РИА Новости

«План конгрессно-выставочных мероприятий формируется Минобрнауки России ежегодно, с той же периодичностью осуществляется и оценка его реализации. В той части, которая касается международных мероприятий, сбор данных осуществляется по линии профильного Департамента международного сотрудничества», — прокомментировал эти сообщения Могилевский. Он отметил, что в прошлом году подведомственные организации предоставили информацию о более чем 3 тыс. международных мероприятий.

По словам замглавы Минобрнауки, эти сведения необходимы, чтобы «принимать управленческие решения» — концентрировать усилия на тех направлениях, по которым работа ведется недостаточно активно, или выявлять те случаи, когда тематически схожие мероприятия проводятся различными организациями параллельно друг другу.

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«В приложенной к письму форме, ранее оказавшейся в открытом доступе (на это письмо ссылались источники «Ведомостей». — РБК), не запрашивалась информация обо всех участниках международных научных мероприятий. Речь шла исключительно о наиболее значимых из них как с российской, так и зарубежной сторон», — объяснил Могилевский.

Он добавил, что о дополнительных ограничениях, налагаемых на подведомственные организации в части определения направлений научного международного сотрудничества, речи не идет.

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Теги
Минобрнауки ученые иностранные ученые РАН

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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