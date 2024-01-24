В Якутске арестовали подозреваемого в убийстве, которое вызвало протесты
Якутский городской суд арестовал на два месяца 18-летнего уроженца Таджикистана по делу об убийстве, которое произошло во время конфликта с участием нескольких местных жителей, передает SakhaPress.
Подозреваемого задержали 22 января. По данным МВД, в клубе «Мята» у него возник конфликт с одним из посетителей. Последний позже с еще несколькими людьми приехал по месту жительства подозреваемого, их конфликт продолжился и перерос в драку, несколько человек получили ранение, одни из них — 26-летний местный житель скончался.
Телеграм-канал «Якутск Вечерний» утверждает, что подозреваемого зовут Мухамад Одинаев, он ранее судим и работает в доставке. На заседании мужчина не признал своей вины и заявил, что защищался, сообщает канал.
Днем 24 января в центре Якутска состоялась несогласованная акция в связи с убийством. Туда пришли около 500 человек, с ними встретилось руководство местного МВД и сообщило, что предполагаемый убийца задержан. Участники акции разошлись, при этом прошли задержания на проспекте Ленина, передавало издание SakhaLife.
Управление МВД по Якутии призвало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях. Глава региона Айсен Николаев подтвердил, что главный подозреваемый — уроженец Таджикистана, а также пообещал выяснить обстоятельства получения им российского гражданства. Он также выразил соболезнования семье погибшего.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела, сообщали в пресс-службе СК.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы