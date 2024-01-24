В Якутске арестовали подозреваемого в убийстве, которое вызвало протесты

В Якутске на два месяца арестовали подозреваемого в убийстве местного жителя

Убийство одного из участников драки в Якутске вызвало протесты в центре города, некоторых участников задержали. Власти региона призвали не реагировать на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях

Фото: Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС

Якутский городской суд арестовал на два месяца 18-летнего уроженца Таджикистана по делу об убийстве, которое произошло во время конфликта с участием нескольких местных жителей, передает SakhaPress.

Подозреваемого задержали 22 января. По данным МВД, в клубе «Мята» у него возник конфликт с одним из посетителей. Последний позже с еще несколькими людьми приехал по месту жительства подозреваемого, их конфликт продолжился и перерос в драку, несколько человек получили ранение, одни из них — 26-летний местный житель скончался.

Телеграм-канал «Якутск Вечерний» утверждает, что подозреваемого зовут Мухамад Одинаев, он ранее судим и работает в доставке. На заседании мужчина не признал своей вины и заявил, что защищался, сообщает канал.

Днем 24 января в центре Якутска состоялась несогласованная акция в связи с убийством. Туда пришли около 500 человек, с ними встретилось руководство местного МВД и сообщило, что предполагаемый убийца задержан. Участники акции разошлись, при этом прошли задержания на проспекте Ленина, передавало издание SakhaLife.

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Управление МВД по Якутии призвало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях. Глава региона Айсен Николаев подтвердил, что главный подозреваемый — уроженец Таджикистана, а также пообещал выяснить обстоятельства получения им российского гражданства. Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела, сообщали в пресс-службе СК.