«Дефектура характерна для рынка»: что происходит с лекарствами в Москве

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Росздравнадзор в начале 2023 года предупредил о задержках с доставкой лекарств в аптеки на фоне повышенного спроса. Речь идет о так называемой дефектуре лекарственных средств. Эксперты подчеркивают, что это не новое явление для фармацевтического рынка, и напоминают, что закупка лекарств впрок — это «пустая трата денег».

«Это [дефектура] в принципе характерно для рынка. Те или иные наименования могут по различным причинам попадать в дефектуру. Это может быть связано с логистикой, с повышенным спросом, с переоформлением документации. Да, такое случается», — рассказал РБК генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Дефектура (от лат. defectus — убывание, недостаток) — отсутствие в аптеке необходимого товара. Может быть локальной (препарат отсутствует только в аптеке), региональной (отсутствует в ассортименте региональных оптовых поставщиков) и глобальной (отсутствует в обороте, например, по причине снятия с производства).

Представитель сети «Ригла» поясняет, что аптеки, как правило, формируют запасы лекарственных средств: «Запас формируется из расчета — два, три месяца товарного запаса в зависимости от продаж предыдущего периода. По особо популярным либо дефицитным препаратам мы делаем сверхзапасы, размещая этот товар у себя на складе».

В Росздравнадзоре подчеркивали, что задержки в поставках на отдельные лекарственные средства на фоне повышенного спроса связаны с логистическими проблемами поставщиков и производителей. В ведомстве отметили, что дистрибьюторы работают над оперативной доставкой лекарств и меняют логистические пути.

Ситуация с льготными лекарствами

Сегодня право на льготное обеспечение лекарствами имеют более 1,7 млн москвичей. Город обеспечивает лекарствами льготные категории населения вне зависимости от внешнеэкономических факторов, уверяют столичные власти. Для этого проводится общественное обсуждение годовой потребности на льготные лекарства и медицинские изделия. В слушаниях принимают участие все заинтересованные стороны — фармпроизводители, дистрибьюторы лекарственных препаратов и представители пациентских организаций.

«С учетом заблаговременно начатой в 2022 году заявочной кампании на 2023 год для бесперебойного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, департаментом здравоохранения Москвы закуплен и сформирован достаточный (более 8 месяцев) резерв лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания на складах и в аптеках Центра лекарственного обеспечения. Это препараты из самых востребованных нозологических групп: дерматовенерология, диабет, неврология, пульмонология, сердечно-сосудистые заболевания, нефрология, орфанные заболевания и другие, — говорится в комментарии департамента здравоохранения Москвы. — По ряду нозологий (скажем, муковисцидоз и сахарный диабет) предусмотрена опция — получение пациентами денежной компенсации, если выписанный препарат отсутствует в наличии или пациент желает принимать препарат определенного торгового наименования».

Роль аналогов

Особую роль в решении проблемы дефектуры лекарств играют их аналоги. «Большинство МНН (международное непатентованное наименование — уникальное наименование действующего вещества лекарственного средства. — РБК) имеют аналоги. Конечно, есть и незаменимые МНН, но их совсем немного. Розувастатин, как пример МНН, производят более десятка компаний, и у него может быть столько же торговых наименований. И так по большинству препаратов», — напоминает гендиректор сети «Ригла» Александр Филиппов.

По его мнению, дефектура связана в первую очередь не с отсутствием лекарства, а с «нежеланием пациента перейти на какой-то другой препарат»: «И не обязательно это должны быть аналоги. Если человек привык пользоваться каким-то препаратом и вдруг он его не находит в какой-то аптеке, первое и самое главное, что он должен сделать — пойти к врачу и попросить подобрать замену», — подчеркивает эксперт.

Ситуация с цефуроксимом и цефиксимом в Москве

На складе Центра лекарственного обеспечения депздрава Москвы имеется товарный запас цефуроксима в таблетках по 250 мг более чем на полгода, а также запас цефалоспоринового антибиотика третьего поколения «Цефиксим» в гранулах для приготовления суспензии более чем на четыре месяца. Об этом говорится в заявлении столичного депздрава в ответ на сообщения о дефиците соответствующих препаратов в аптеках Москвы.

«Более того, департаментом здравоохранения уже осуществляется закупка для обеспечения дальнейшей потребности. Препаратом с торговым наименованием «Зиннат» (МНН «цефуроксим») пациенты обеспечиваются исключительно по индивидуальной закупке, лекарственный препарат отпускается только по рецепту врача. Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий», — сказано в сообщении столичного депздрава.

В ведомстве добавили, что на рынке представлен широкий ассортимент различных антибактериальных препаратов, а отпускаются они только по рецепту врача. «В Москве регулярно ведется мониторинг наличия в аптеках лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп, чтобы своевременно осуществлять закупки и поддерживать запас лекарственных препаратов», — заверили в депздраве Москвы.

«Лично мой опыт и опыт моих родителей говорит о том, что покупать лекарства впрок, создавая у себя не аптечку первой необходимости, а склад препаратов на все случаи жизни, — это бессмысленная трата денег, — уверен Филиппов из сети «Ригла». — Во-первых, лекарства имеют срок годности, во-вторых, завтра врач вам может поменять схему лечения. Ну и верх глупости, когда лекарства начинают доедать как «колбасу», потому что дома есть остатки».