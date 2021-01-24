Индонезия депортировала российского блогера после запрещенной вечеринки

По данным властей Бали, блогер вопреки карантинным ограничениям устроил в отеле вечеринку. Сам россиянин свою депортацию связывает с тем, что опубликовал видео, на котором съезжает в море на мотоцикле

Сергей Косенко (Фото: kosenko_sergey / VK)

Российского блогера депортировали из Индонезии, после того как он провел вечеринку, несмотря на ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщил глава отделения Министерства юстиции и прав человека на Бали Джамарули Манихурук, передает AP.

По его словам, на этой вечеринке в отеле на Бали было более 50 человек, что нарушило требование властей. Ее устроил блогер Сергей Косенко, который имеет 4,9 млн подписчиков в Instagram и прибыл в Индонезию в октябре по туристической визе, сообщил Манихурук.

Сотрудники иммиграционной службы решили проверить Косенко, после того как он опубликовал в соцсетях видео, на котором съезжает на мотоцикле с пирса в море. «Многие индонезийцы осудили это трюк как безрассудный и потенциально опасный для окружающей среды», — отметило AP.

В ходе проверки выяснилось, то Косенко во время пребывания в Индонезии участвовал в продвижении компаний и товаров, что нарушало требования, предусмотренные туристической визой, сообщил Манихурук.

Косенко в беседе с РБК подтвердил информацию о своей высылке из Индонезии. «Главная причина, по которой меня депортируют, это то, что я якобы провел какую-то вечеринку. Вечеринка была 14 января, на ней меня не было. У меня есть видео, все материалы, доказывающие обратное. Я на вечеринке не был и к ее организации не имею никакого отношения», — заявил он.