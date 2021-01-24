Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Ударивший женщину на митинге в Петербурге омоновец пришел к ней с цветами Политика, 18:36 Сборная России завершила масс-старт на этапе Кубка мира вне топ-10 Спорт, 18:22 В Лондоне очевидцы сообщили о задымлении в Вестминстерском дворце Общество, 18:22 Индонезия депортировала российского блогера после запрещенной вечеринки Общество, 18:17 Президент СБР заявил об отсутствии финальной точки в деле Логинова Спорт, 18:15 СМИ сообщили о возможном возвращении Промеса в «Спартак» Спорт, 18:01 «Сила и вдохновение». Реакция на золото российских биатлонисток в Италии Спорт, 18:00 Пушкина предупредила о росте протестных настроений среди молодежи Общество, 17:31 Вяльбе отреагировала на наказание лыжников словами о двойных стандартах Спорт, 17:29 Ольга Зайцева призвала российских биатлонисток продолжать «в том же духе» Спорт, 17:19 Все подробности о мощном и стильном купе-кроссовере Geely Tugella РБК и Geely, 17:18 Экс-глава СБР прокомментировал победу в эстафете словами «все впереди» Спорт, 17:00 Карнавал в Венеции сократят и проведут онлайн Общество, 16:54 Врачи сообщили о выписке из больницы пострадавшей на митинге в Петербурге Общество, 16:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Индонезия депортировала российского блогера после запрещенной вечеринки

По данным властей Бали, блогер вопреки карантинным ограничениям устроил в отеле вечеринку. Сам россиянин свою депортацию связывает с тем, что опубликовал видео, на котором съезжает в море на мотоцикле
Сергей Косенко
Сергей Косенко (Фото: kosenko_sergey / VK)

Российского блогера депортировали из Индонезии, после того как он провел вечеринку, несмотря на ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщил глава отделения Министерства юстиции и прав человека на Бали Джамарули Манихурук, передает AP.

По его словам, на этой вечеринке в отеле на Бали было более 50 человек, что нарушило требование властей. Ее устроил блогер Сергей Косенко, который имеет 4,9 млн подписчиков в Instagram и прибыл в Индонезию в октябре по туристической визе, сообщил Манихурук.

Сотрудники иммиграционной службы решили проверить Косенко, после того как он опубликовал в соцсетях видео, на котором съезжает на мотоцикле с пирса в море. «Многие индонезийцы осудили это трюк как безрассудный и потенциально опасный для окружающей среды», — отметило AP.

В ходе проверки выяснилось, то Косенко во время пребывания в Индонезии участвовал в продвижении компаний и товаров, что нарушало требования, предусмотренные туристической визой, сообщил Манихурук.

Косенко в беседе с РБК подтвердил информацию о своей высылке из Индонезии. «Главная причина, по которой меня депортируют, это то, что я якобы провел какую-то вечеринку. Вечеринка была 14 января, на ней меня не было. У меня есть видео, все материалы, доказывающие обратное. Я на вечеринке не был и к ее организации не имею никакого отношения», — заявил он.

Forbes включил шестилетнюю россиянку в топ-10 высокооплачиваемых блогеров
Бизнес
Фото: Jenny Kane / AP

Блогер счел решение властей о его депортации «неадекватным», связав его с публикацией видео, как он на мотоцикле съехал в море. «С байком никаких повреждений не произошло, загрязнения океана не было. После этого видео местная правозащитница опубликовала десять постов, в которых обвиняла меня в том, что я загрязняю океан и веду нелегальный бизнес на Бали. Да, у меня есть бизнес, мы занимаемся строительством вилл. Но там все законно. Из-за того, что ко мне было привлечено внимание, видимо, стали считать, что я организую все вечеринки на Бали», — сказал РБК Костенко.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

На этой неделе из Индонезии также депортировали гражданку США, которая жила на Бали. Она написала в Twitter ряд постов, в которых назвала остров «ЛГБТ-френдли» и предложила помочь иностранцам въехать в страну, несмотря на закрытые границы, сообщила The New York Times. Девушку депортировали за «распространение информации, которая может вызвать беспокойство у общественности». Ее также обвинили в нарушении общественного порядка.

С начала пандемии в Индонезии выявили 989 тыс. заразившихся, умерли от коронавируса 27,8 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 страна закрыла границы с 1 января. Запрет действует до 28 января.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Авторы
Виктория Полякова, Елизавета Ламова
Индонезия блогер депортация коронавирус вечеринка
Материалы по теме
Европа начала борьбу с вечеринками из-за роста заболеваемости у молодежи
Общество
Пойманный на гей-вечеринке евродепутат оказался противником гей-браков
Политика
В Лондоне пострадали семь полицейских при разгоне незаконной вечеринки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter