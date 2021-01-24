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В России выявили более 21 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

За последние шесть дней число новых случаев заражения не превышало 22 тыс. в сутки
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

За прошедшие сутки коронавируc подтвердили у 21 127 россиян, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. На протяжении последних шести дней число новых случаев, по данным штаба, не превышает 22 тыс. в сутки.

Число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 3 719 400.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки выявили в Москве (3069). Еще 2929 заражений за сутки пришлось на Санкт-Петербург и 1134 — на Московскую область. Также 489 заболевших выявили в Нижегородской области, 392 — в Свердловской области, 391 — в Воронежской.

Накануне оперативный штаб сообщил о минимальном с ноября суточном приросте случаев коронавируса — тогда за сутки в России зафиксировали 20 921 случай заражения. Прежде более низкий прирост был зафиксирован 11 ноября, когда за 24 часа зарегистрировали 19 851 случай заражения.

За сутки в России умерли 559 человек с коронавирусом
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Умер за последние сутки, по данным оперативного штаба, 491 человек, выздоровели 22,4 тыс. С начала пандемии число летальных случаев из-за коронавируса достигло 69,4 тыс.

В мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 98,1 млн человек, более 2,1 млн скончались. Первое место по числу подтвержденных заражений занимают США, где выявили более 24,8 млн зараженных. Затем идут Индия (10,6 млн), и Бразилия (более 8,7 млн).

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