В России выявили более 21 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

За последние шесть дней число новых случаев заражения не превышало 22 тыс. в сутки

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

За прошедшие сутки коронавируc подтвердили у 21 127 россиян, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. На протяжении последних шести дней число новых случаев, по данным штаба, не превышает 22 тыс. в сутки.

Число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 3 719 400.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки выявили в Москве (3069). Еще 2929 заражений за сутки пришлось на Санкт-Петербург и 1134 — на Московскую область. Также 489 заболевших выявили в Нижегородской области, 392 — в Свердловской области, 391 — в Воронежской.

Накануне оперативный штаб сообщил о минимальном с ноября суточном приросте случаев коронавируса — тогда за сутки в России зафиксировали 20 921 случай заражения. Прежде более низкий прирост был зафиксирован 11 ноября, когда за 24 часа зарегистрировали 19 851 случай заражения.