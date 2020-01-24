Минфин допустил новый вариант уплаты налога за снятие накопленной пенсии

Схема, при которой налог уплачивается не со всей суммы пенсионных накоплений, а только с инвестиционного дохода, экономит средства при единовременном снятии. В Минфине говорят, что сейчас прорабатываются все варианты

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Минфин рассматривает несколько схем, по которым могут начисляться налоги при снятии пенсионных накоплений граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Среди них схема с уплатой подоходного налога не со всей суммы, а лишь с инвестдохода.

Эксперты, опрошенные «Известиями», указывают, что выплата налога со всей суммы накоплений может оказать негативный эффект на новую пенсионную систему. Граждане в этом случае предпочтут для накопления индивидуальные инвестиционные счета, которые не облагаются налогами, отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Более привлекательной может оказаться схема, при которой налог будет взиматься только с накопленного инвестиционного дохода. «Человек накопил в системе ГПП, скажем, 1 млн руб., из которых 200 тыс. — это инвестиционный доход. В первом варианте за единовременное изъятие средств придется заплатить 130 тыс. руб., а во втором — 26 тыс., то есть 2,6% от накопленной суммы», — привел пример директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.

Хоть эта схема и снизит объем изымаемых у населения средств, у нее есть и минусы, отметил Ногин. В случае ее принятия граждане могут стать менее заинтересованными в том, чтобы выбирать НПФ, показывающие высокую доходность. Сами пенсионные фонды также будут ориентироваться на более консервативные инструменты вложений, а не на более рискованные, но доходные.

В пресс-службе Минфина сообщили «Известиям», что «вопрос прорабатывается» и окончательный выбор схемы еще не сделан.