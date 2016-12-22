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«Яндекс» опередил «Газпром» в рейтинге работодателей для студентов
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«Яндекс» опередил «Газпром» в рейтинге работодателей для студентов
Общество, 24 янв, 22:05
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«Яндекс» опередил «Газпром» в рейтинге работодателей для студентов
Будущие выпускники предпочли бы работать в ИТ-компаниях или крупных энергетических структурах, следует из данных опроса. Работодатели же хотят видеть своими сотрудниками в основном выпускников ВШЭ и МГУ
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Портал для поиска работы Future Today подготовил рейтинг лучших работодателей России среди студентов ведущих вузов. Он основан на результатах опросов учащихся, которые окончат свое обучение в этом или следующем году. Результаты опроса компания предоставила РБК.

Согласно этим данным, первое место занял Google с «уровнем поддержки» 21,6%, на втором месте — «Яндекс» (17,4%), на третьем — «Газпром» (15,4%). Apple заняла четвертую строчку. Другие компании первой десятки — BMW, «Газпром нефть», Сбербанк, Microsoft, «Аэрофлот» и «Роснефть». Компания опросила 19,5 тыс. человек из 38 вузов, расположенных в 16 городах России. При этом в прошлом году «Газпром» опережал «Яндекс» (21 против 20,2%), первое место тогда тоже занимал Google.

Также компания подготовила отдельный рейтинг работодателей, в котором учитывались только ответы студентов профильных факультетов. В этом рейтинге первое место досталось «Сибуру» (32,2%), второе — «Яндексу» (26,5%), третье — McKinsey & Company (13,4%). За ними следуют «Лаборатория Касперского», юридическая компания «Пепеляев Групп», «Росатом», Mars, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», юридическая компания Baker McKenzie, консалтинговая группа BCG.

Под «уровнем поддержки» в рейтинге понимается доля голосов за компанию среди всех респондентов (можно было дать множество вариантов ответов), заявили РБК в компании. В рейтинге «профильных» работодателей изначально отбирался список целевых компаний для этих вузов и факультетов. После этого их выносили на голосование и подсчитывалось число голосов за компанию, которое делилось на общее количество респондентов именно на этих факультетах.

Студентов также попросили назвать факторы привлекательности того или иного работодателя. 41% выбрали гибкий график работы, 37% назвали главным возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Фактор стабильности и надежности отметили 36% респондентов.

Также компания выясняла, что, совмещая работу с учебой, мужчины в среднем зарабатывают больше женщин. Более 40 тыс. в месяц зарабатывают 48,6% мужчин и только 30,3% женщин. В то же время результаты показали, что мужчины тратят на работу больше часов в неделю, чем женщины. Более 40 часов в неделю тратят на работу 12,1% мужчин против 6,4% женщин.

Самые высокие заработки у студентов в Москве, утверждают авторы исследования, более половины учащихся в столице получают в месяц свыше 50 тыс. руб. В Нижнем Новгороде и Екатеринбурге таких только 4,5 и 12,3% соответственно.

Работодателей спросили о самых востребованных факультетах. В первую десятку вошли четыре факультета Высшей школы экономики, три факультета МГУ, по одному факультету МГТУ им. Баумана, МФТИ и Финансового университета. Первые три строки заняли факультет экономических наук ВШЭ, экономический факультет МГУ и факультет бизнеса и менеджмента ВШЭ. В этом опросе участвовали более 80 российских и зарубежных компаний. В прошлом году у факультетов МГУ было четыре строчки в топ-10, у ВШЭ — только две, по две строчки занимал и СПбГУ.

Исследование проводилось в сентябре 2017-го — январе 2018 года. 59% респондентов заканчивают обучение в 2018 году, 41% — в следующем. Из них 75% учатся по программе бакалавриата, 18% — магистратуры, 7% — специалиста. В активном поиске работы при этом находятся менее половины респондентов (44%).

В прошлом году компания Universum выяснила, что студенты, обучающиеся по экономическим специальностям, также назвали самым привлекательном работодателем Google. На втором месте был «Газпром». Отмечалось также, что более востребованными у студентов становятся компании банковского сектора.

В декабре прошлого года ВЦИОМ по результатам проведенного опроса сообщил, что безработица в России составляет 11%, в то время как данные Росстата говорили о 5,1%. Но социологи также обнаружили, что молодежь смогла адаптироваться к экономическим условиям и что в стране нет феномена застойной молодежной безработицы.
Авторы: Ирина Парфентьева, Андрей Гатинский.
Теги: студенты , трудоустройство , Опрос
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