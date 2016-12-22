Молодых избирателей будут привлекать на выборы серией концертов

Российский союз молодежи, в прошлом оператор президентских грантов, в день выборов, 18 марта, проведет на избирательных участках сотни концертов. Так планируется повысить явку среди молодежи, говорят организаторы

Фото: Антон Сергиенко / РБК

Концерты для явки

На день выборов президента России, 18 марта, Российский союз молодежи (РСМ) запланировал серию гала-концертов в рамках фестиваля «Российская студенческая весна»; они пройдут на избирательных участках в вузах и колледжах, рассказал глава РСМ Павел Красноруцкий на пресс-завтраке 24 января.

Концертами планируется охватить всю страну. Точное количество площадок, где они пройдут, пока неизвестно, но Красноруцкий заметил, что их может быть от 500 до 1000. «Мы собираем информацию, кто добровольно готов предоставить возможность провести концерт», — пояснил он.

В РСМ не скрывают, что организация концертов в местах, где будет голосовать преимущественно молодежь, призвана повысить явку. «Во многих университетах и колледжах будут работать избирательные участки, и мы надеемся, что молодежь придет посмотреть на своих коллег и в том числе проголосует и выполнит свой гражданский долг. Я глубоко убежден, что каждый гражданин должен проголосовать за того или иного кандидата. Поэтому мы пользуемся легальными механизмами, которые у нас есть», — заявил Красноруцкий.

Ежегодно в программах и проектах РСМ участвуют около 4 млн человек, сказано на сайте организации. В 2013–2016 годах союз был оператором президентских грантов и распределял их среди молодежных организаций.

Фестиваль молодости и тепла «Российская студенческая весна» — фестиваль непрофессионального студенческого творчества, который ежегодно проходит по всей России на протяжении 25 лет. По данным РСМ, в нем ежегодно участвуют 1,5 млн конкурсантов и 5 тыс. волонтеров. Фестиваль проходит в несколько этапов — выступления в рамках факультетов, вуза, межвузовские и международные соревнования. Финал 2018 года будет проходить в Ставропольском крае с 15 по 20 мая.​ Фестиваль курируют Минобрнауки и Минкультуры, рассказали РБК в пресс-службе РСМ. Финансируется он в основном за счет президентских грантов — в 2018 году союз получил на проект 7,5 млн руб., следует из документации на сайте президентских грантов. При этом в целом фестиваль обойдется в 11,7 млн руб. Остальные средства предоставят регионы, в которых пройдут мероприятия фестиваля.

Почему нужна молодежь

Еще до официального старта выборной кампании власти подчеркивали, что для них помимо результата Владимира Путина важна явка. В декабре 2016 года на семинаре для заместителей губернаторов по внутренней политике первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о том, что основной кандидат «должен победить при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%, рассказывали РБК участники мероприятия. «Выборы, по сути, должны стать референдумом о доверии», — добавлял один из собеседников РБК.

Тема молодежи — одна из основных и важнейших для Путина в предвыборной кампании 2018 года, считает политконсультант Дмитрий Фетисов: «Это заметно и по частоте встреч президента с молодежью за последний год, и по повышенному вниманию Путина к темам, связанным с молодежью».

С середины 2017 года Путин постоянно принимает участие в мероприятиях, касающихся детей и молодежи. По мнению политконсультанта Валентина Бианки, внимание Кремля к этому поколению привлекли акции оппозиционера Алексея Навального, в которых принимали участие большое количество подростков. «Привлечение молодежи на сторону радикальной оппозиции чревато политическими рисками, например массовыми протестами, поэтому молодых людей так важно привлечь на сторону действующей власти», — объясняет Бианки намерение власти повысить явку на выборах именно за счет студентов, молодежи.

Молодежная повестка Владимира Путина 31 мая 2017 года президент встретился с руководителями крупнейших российских мультипликационных студий.​ 12 июня, в День России, он вручил паспорта десяти школьникам — победителям олимпиад и лауреатам творческих конкурсов. 21 июня провел встречу с классными руководителями выпускников. 24 июня Путин посетил детский лагерь «Артек» в Крыму. 21 июля в образовательном центре «Сириус» в Сочи прошла детская прямая линия президента, которую транслировал телеканал НТВ. 20 августа Путин посетил Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида». 1 сентября глава государства провел в Ярославле открытый урок «Россия, устремленная в будущее», который транслировался в прямом эфире федеральных каналов. С 15 по 22 октября Путин посетил несколько мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 6 декабря президент приехал на Всероссийский форум добровольцев в Москве, а вечером того же дня заявил о планах выдвигаться на новый срок. 26 декабря Путин поговорил с детьми, приехавшими на кремлевскую елку. 27 декабря посетил концерт детского хора России в Большом Кремлевском дворце. 11 января 2018 года Путин встретился со школьниками, победившими в конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее».

Неоднозначный результат

Концерты, которые собирается организовать в день выборов РСМ, — это стандартный прием для привлечения избирателей, говорит политолог Борис Макаренко. «Речь идет о привлечении на избирательные участки той аудитории, где ниже явка, а это в первую очередь молодежь», — отметил он.

Макаренко не уверен, что концерты будут действенной мерой: «Вряд ли это серьезно повлияет на явку и студенты бросятся голосовать из-за каких-то концертов». С ним не согласен политтехнолог Вячеслав Смирнов, который считает, что «атмосфера концерта, праздника» очень важна для избирателей. «Для многих голосующих выборы — это праздничный сход. Например, в Карачаево-Черкесии всегда голосование сопровождается песнями и плясками, музыкой. Так что не стоит недооценивать концерты, они могут повлиять на явку на участки», — заявил он РБК.

По мнению политтехнолога Смирнова, привлечение молодежи на выборы — это помимо прочего и тест для молодежных организаций. «Власть проверяет таким образом, имеют ли они влияние на молодежь. Если не имеют, то их надо менять», — прокомментировал он. Высокая явка на выборах, по его мнению, важна не столько Кремлю, сколько местным властям, то есть тем, кому и предстоит обеспечивать необходимые показатели.​