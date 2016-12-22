Мизулина призвала наказывать руководство соцсетей за контент

По словам сенатора, руководство соцсетей и мессенджеров необходимо привлекать к ответственности за распространение через их ресурсы информации о жестокости, насилии и экстремизме

Елена Мизулина (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Руководителей и сотрудников социальных сетей и мессенджеров, не ведущих борьбу с распространением призывов к насилию и экстремистским действиям, необходимо привлекать к уголовной ответственности, уверена зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

«Конечно, радикальных шагов предпринимать не стоит. Но необходимо подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за ту информацию, которая распространяется, вплоть до административного приостановления деятельности и уголовной ответственности», — заявила Мизулина на заседании руководимой ею комиссии Совфеда по совершенствованию Семейного кодекса (цитата по «Интерфаксу»).

По словам сенатора, необходимость жестких мер связана с распространением информации о жестокости, насилии и экстремизме среди детей через группы в социальных сетях и каналы мессенджеров. Число подписчиков таких групп и каналов Мизулина назвала «гигантским», отметив, что в ряде случаев подобная информация «активно распространяется и никем не контролируется».

19 января, после того как вооруженный топором, штык-ножом и бутылкой с зажигательной смесью подросток напал на учеников седьмого класса школы № 5 в Улан-Удэ, Мизулина написала на своей странице в сети Twitter о наличии оснований полагать, что нападение было «целенаправленной акцией, организованной через группы в социальных сетях».