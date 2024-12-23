В Ростовской области сел на мель теплоход с углем

Судно село на мель в реке Дон, уголь не попал в водоем. Теплоход собираются отбуксировать с места происшествия

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В Ростовской области близ Азова на реке Дон сел на мель теплоход с углем, сообщили РБК в региональном ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о посадке на мель теплохода, следовавшего из Ростова-на-Дону в порт в Молдове», — сказали в главке. Пострадавших нет, разлива топлива также не произошло.

«Судовой ход не перекрыт. Судовладельцем прорабатывается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели», — отметили в ГУ МЧС.

«Интерфакс» со ссылкой на ведомство пишет, что на мель сел груженый углем теплоход Belfast. По данным VesselFinder, это судно ходит под флагом Танзании. Оно следовало в молдавский порт Джурджулешты на Дунае.

15 декабря в Керченском проливе были повреждены при шторме два танкера с мазутом — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первый сел на мель в том же районе, второй после дрейфа тоже сел на мель вблизи порта Тамань. Первый танкер буквально разломило на две части, погиб один член экипажа.

Оба танкера перевозили 9,2 тыс. т мазута, сообщали экстренные службы. Источник «РИА Новости» говорил, что согласно предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тыс. т топлива.

Оказались загрязнены вода и побережье Краснодарского края в районе Тамани и Анапы. К 23 декабря с начала ликвидации последствий разлива удалось собрать на берегу 21 тыс. т загрязненного грунта. Также специалисты и волонтеры занимаются спасением птиц — их отмывают от мазута и направляют на реабилитацию.

Из-за загрязнения погибли несколько занесенных в Красную книгу России азовских дельфинов. На побережье за неделю с момента аварии нашли 10 выброшенных из моря мертвых животных.