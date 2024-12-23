В Австралии мужчине предъявили обвинения после убийства 98 кенгуру

Стрелку, убившему почти сотню кенгуру на востоке Австралии в октябре, предъявили обвинения по шести пунктам. Его отпустили под залог перед судом, а действие лицензии на владение оружием приостановили

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В Австралии жителю Уильямтауна предъявили обвинения в жестоком обращении с животными, после того как на севере штата Новый Южный Уэльс в октябре нынешнего года были найдены 98 мертвых кенгуру, сообщает The Sydney Morning Post со ссылкой на заявление полиции.

В пятницу в доме 43-летнего мужчины (его имя не называется) был проведен обыск, в ходе которого было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.

Мужчине были предъявлены обвинения в особо жестоком обращении с животными, стрельбе из огнестрельного оружия на территориях Содружества, незаконном проникновении на чужую территорию и правонарушениях, связанных с небезопасным хранением оружия. Его отпустили под залог перед судебным заседанием, которое состоится 13 января, а его лицензия на оружие была приостановлена.