В Австралии мужчине предъявили обвинения после убийства 98 кенгуру
В Австралии жителю Уильямтауна предъявили обвинения в жестоком обращении с животными, после того как на севере штата Новый Южный Уэльс в октябре нынешнего года были найдены 98 мертвых кенгуру, сообщает The Sydney Morning Post со ссылкой на заявление полиции.
В пятницу в доме 43-летнего мужчины (его имя не называется) был проведен обыск, в ходе которого было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.
Мужчине были предъявлены обвинения в особо жестоком обращении с животными, стрельбе из огнестрельного оружия на территориях Содружества, незаконном проникновении на чужую территорию и правонарушениях, связанных с небезопасным хранением оружия. Его отпустили под залог перед судебным заседанием, которое состоится 13 января, а его лицензия на оружие была приостановлена.
Основная часть встречающихся в Австралии кенгуру не относится к вымирающим видам, поэтому в большинстве штатов на них разрешена охота с разрешения местных властей. По данным Ассоциации индустрии кенгуру Австралии (KIAA), основного коммерческого отраслевого органа, эта отрасль ежегодно приносит 200 млн австралийских долларов ($133 млн). При этом отстрел кенгуру разрешен строго по квоте — в основном 10–20% от количества особей.
По оценкам австралийского правительства, в 2019 году на территории страны обитало порядка 42,8 млн кенгуру, что меньше, чем 53,2 млн в 2013 году. Экологи отмечают, что популяция кенгуру в Австралии развивается по циклу бума и спада: после плодородного сезона их численность может вырасти на несколько десятков миллионов, а затем, когда еда заканчивается, особи начинают массово гибнуть. Против охоты на зверей, однако, выступают местные зоозащитники.
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