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В Абхазии введут новый график отключений электроэнергии

Сухум, Абхазия
Сухум, Абхазия (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

С 23 декабря в Абхазии начнет действовать новый график подачи электроэнергии, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

Ограничения подачи энергии начнутся с 7:00 утра мск. Всего в списке «Черноморэнерго» указаны 43 подстанции.

«Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью», — говорится в сообщении.

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В Абхазии остро стоит проблема энергодефицита, который обостряется в осенне-зимний период. Ключевым источником электроэнергии для нее является Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС), которая находится на границе с Грузией.  С 9 декабря подача электричества осуществлялась лишь дважды в день, по два часа 20 минут (четыре часа 40 минут суммарно), и в ночное время. 11 декабря национальная компания «Черноморэнерго» сообщила, что из-за критического уровня воды и недостаточного ее притока Ингурская ГЭС сократила дневное время подачи электричества до 2 часов 48 минут. Проблему с энергодефицитом усугубляет майнинг криптовалюты.

В середине декабря и.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Он отметил, что нынешние отключения света по 9–11 часов в сутки «ставят под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения». Позднее он отметил, что с 23 декабря Россия начинает гуманитарные поставки электричества в Абхазию.

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Теги
Абхазия электроэнергия дефицит электроэнергии
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