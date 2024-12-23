Аэропорт в Японии закрыл взлетную полосу из-за сообщения о дронах
Аэропорт Ивакуни в японской префектуре Ямагути, который используется как гражданскими самолетами, так и военными самолетами США, приостановил прием и вылет рейсов из-за нескольких дронов, сообщает NHK.
Из-за сообщения о беспилотниках аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу. В результате рейс All Nippon Airways (ANA) был задержан примерно на три часа, что
затронуло около 250 пассажиров. Самолет, прилетевший из аэропорта Ханэда (Токио), не смог приземлиться в Ивакуни и его пришлось перенаправить на дозаправку в аэропорт Хиросимы.
Взлетно-посадочная полосу вновь открыли спустя примерно час. Полиция начала расследование.
Над США были замечены десятки неопознанных беспилотников — в частности, над Нью-Джерси. Некоторые были обнаружены рядом со зданием военно-исследовательской организации «Арсенал Пикатинни», а также с полем для гольфа, принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу в городе Бедминстер.
В Огайо из-за дронов на некоторое время закрывалась база ВВС Райт-Паттерсон. Загадочные дроны нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк.
Кроме того, неизвестные БПЛА появились над американскими авиабазами в Великобритании, а также над базой, где строятся объекты для размещения ядерного оружия.
Большинство загадочных дронов оказались коммерческими и любительскими беспилотниками, самолетами и даже звездами, объяснял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирб. Трамп призывал сбивать их.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов