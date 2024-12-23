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Аэропорт в Японии закрыл взлетную полосу из-за сообщения о дронах

Аэропорт Ивакуни в японской префектуре Ямагути используется как гражданскими самолетами, так и военными самолетами США. Из-за сообщения о беспилотниках там на час закрыли взлетно-посадочную полосу

Аэропорт Ивакуни в японской префектуре Ямагути, который используется как гражданскими самолетами, так и военными самолетами США, приостановил прием и вылет рейсов из-за нескольких дронов, сообщает NHK.

Из-за сообщения о беспилотниках аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу. В результате рейс All Nippon Airways (ANA) был задержан примерно на три часа, что
затронуло около 250 пассажиров. Самолет, прилетевший из аэропорта Ханэда (Токио), не смог приземлиться в Ивакуни и его пришлось перенаправить на дозаправку в аэропорт Хиросимы.

Взлетно-посадочная полосу вновь открыли спустя примерно час. Полиция начала расследование.

Почти 80% американцев уверены в сокрытии информации о таинственных дронах
Общество
Фото:Bruce Bennett / Getty Images

Над США были замечены десятки неопознанных беспилотников — в частности, над Нью-Джерси. Некоторые были обнаружены рядом со зданием военно-исследовательской организации «Арсенал Пикатинни», а также с полем для гольфа, принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу в городе Бедминстер.

В Огайо из-за дронов на некоторое время закрывалась база ВВС Райт-Паттерсон. Загадочные дроны нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк.

Кроме того, неизвестные БПЛА появились над американскими авиабазами в Великобритании, а также над базой, где строятся объекты для размещения ядерного оружия.

Большинство загадочных дронов оказались коммерческими и любительскими беспилотниками, самолетами и даже звездами, объяснял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирб. Трамп призывал сбивать их.

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Елена Чернышова
Япония беспилотники
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