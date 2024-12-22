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Общество ,  
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Почти 80% американцев уверены в сокрытии информации о таинственных дронах

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Большинство американцев (78%) полагают, что власти США скрывают от них информацию о неопознанных дронах, которые были замечены над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси в последние недели, следует из опроса телеканала CBS News и компании YouGov.

Каждый четвертый американец (26%) подозревает, что за этим стоит правительство США, однако единой версии нет, пишет CBS. Почти каждый пятый (18%) гражданин США считает, что беспилотниками управляют частные лица, а еще 17% опрошенных уверены в причастности иностранных государств. 37% американцев заявили, что не знают, кто причастен к полетам дронов.

При этом чуть больше половины (53%) респондентов заявили, что видят в этих беспилотниках угрозу для страны, следует из исследования. Особенно эта доля велика среди тех американцев, кто считает, что за полетами беспилотников стоят иностранные правительства.

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Джон Кирби

В середине декабря неопознанные беспилотники парализовали работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. «Это зашло слишком далеко», — заявила тогда губернатор штата Кэти Хокул.

Десятки беспилотников были замечены также над Нью-Джерси. Некоторые были замечены близ здания военно-исследовательской организации «Арсенал Пикатинни», а также рядом с полем для гольфа, принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу в городе Бедминстер. В Огайо из-за дронов на некоторое время была закрыта база ВВС Райт-Паттерсон.

Трамп призвал сбивать «таинственные» беспилотники. «По всей стране замечены таинственные дроны. Неужели это происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае сбивайте их!» — написал он в соцсети Truth Social.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что за загадочные беспилотники над Нью-Джерси и другими штатами на Восточном побережье приняли самолеты и любительские дроны. «Мы не выявили ничего аномального или какой-либо угрозы национальной или общественной безопасности в гражданском воздушном пространстве Нью-Джерси или других штатов на северо-востоке», — подчеркнул он.

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