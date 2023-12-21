Молдавия изменит код аэропорта из-за русского языка

Спыну: код аэропорта Кишинева сменится с KIV на RMO из-за русского языка и СССР

Главный аэропорт Молдавии сменит международный код с KIV на RMO, так как прежний вариант был основан на русскоязычном названии столицы республики

Фото: chisinauairport / Telegram

Международный код аэропорта Кишинева KIV сменится на RMO, что будет обозначать «республика Молдова», сообщил министр инфраструктуры и территориального развития Андрей Спину в Facebook (владелец соцсети Meta признан экстремистской и запрещенной в России организацией).

«Предыдущая аббревиатура KIV — сокращение от русского названия Кишинев — больше не будет отображаться в таблицах рейсов», — написал Спину и уточнил, что изменения вступят в силу с 18 января.

Код KIV кишиневский аэропорт получил в период СССР, как приблизительное обозначение название столицы республики — Кишинева. После обретения Молдавией независимости, власти изменили название города с Kishinev на румыноязычный вариант Chișinău (читается как Кишинэу).

Основной целью было «убрать русское название» и «избавиться от наследия» того, что обозначает слово «Кишинев», передает его слова Reuters. Власти перебрали разные варианты, многие из которых уже были заняты: CHI, CIA, CIU, RMD, MDA. Министр выразил уверенность, что к новому коду быстро привыкнут.

Весной власти Молдавии признали единственным государственным языком румынский вместо молдавского. Согласно закону, фразы «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» в официальном обороте заменяются на «румынский язык». Оппозиция выступила против.

Как поясняло Би-би-си со ссылкой на лингвистов, румынский и молдавский являются разными названиями (лингвонимами) одного языка.



