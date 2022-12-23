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В Париже два человека погибли при стрельбе в центре города

Прокуратура Парижа: два человека погибли при стрельбе, открытой 69-летним мужчиной
В Париже начато расследование «по факту убийства, умышленного убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах», стрелял 69-летний мужчина. Le Parisien пишет, что он пенсионер, работавший в железнодорожном операторе Франции
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

При стрельбе в десятом округе Парижа (находится в центре города) погибли два человека, еще четверо получили ранения, сообщила городская прокуратура, передает BFMTV.

«Начато расследование по факту убийства, умышленного убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах», — отметили в ведомстве.

Прокуратура Парижа добавила, что стрелок, 69-летний мужчина, задержан и заключен под стражу.

Стрельба произошла на улице Энгиен, штаб полиции порекомендовал жителям избегать посещения места действия, где сейчас работают экстренные службы. По данным Le Parisien, огонь открыл пенсионер, который прежде работал в SNCF — французском государственном предприятии, управляющем железными дорогами. Источник издания уточнил, что стрельба произошла близ Курдского культурного центра Ахмет-Кая, возле дома № 16 на улице Энгиен.

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