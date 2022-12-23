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Врачи в США потребовали снять с продажи «ТераФлю»

WSJ: врачи в США потребовали снять с продажи «ТераФлю»
FDA попросили запретить продажу лекарств Benadryl, Mucinex, Theraflu и Tylenol, которые содержат вещество фенилэфрин — исследователи признали его неэффективным в борьбе с заложенностью носа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) попросили запретить продажу антигистаминных препаратов Benadryl, отхаркивающих Mucinex, порошков от гриппа и простуды
Theraflu и жаропонижающих препаратов Tylenol, так как они, согласно результатам исследований, неэффективны, пишет The Wall Street Journal.

Benadryl, Mucinex и Tylenol содержат вещество фенилэфрин, его применяют для устранения заложенности носа. Эти препараты отпускаются без рецепта врача. Само по себе вещество безопасно, но по крайней мере результаты четырех исследований показали, что препараты на его основе не облегчают заложенности носа. Ученые из Университета Флориды еще в 2015 году в петиции просили FDA удалить фенилэфрин из списка одобренных безрецептурных лекарств. В 2016 году управление сообщило, что рассматривает запрос, но не может принять решение, поскольку этот вопрос требует «тщательного изучения и анализа».

Профессор Стефани Феррери из Университета Северной Каролины полагает, что FDA, вероятно, не предпринимает никаких шагов из-за «низкого риска причинения вреда».

В Johnson & Johnson (выпускает Tylenol и Benadryl) отметили, что фенилэфрин признан FDA безопасным, компания оценивает последние данные. В Reckitt Benckiser Group PLC, производящей Mucinex, заявили, что везде соблюдают правила. В Haleon PLC, производящей Theraflu (в нем также содержится фенилэфрин), отказались от комментариев.

FDA впервые разрешило применение фенилэфрина в 1938 году. В 1976 году это противоотечное вещество вместе с двумя другими — фенилпропаноламином и псевдоэфедрином — было включено в список препаратов, отпускаемых без рецепта. В 2000 году FDA попросило производителей отказаться от фенилпропаноламина из-за опасений по поводу того, что он может вызывать геморрагический инсульт. Позднее конгресс ограничил продажу препаратов, содержащих псевдоэфедрин, так как его можно использовать для производства метамфетамина. После этого использование фенилэфрина увеличилось в безрецептурных сосудосуживающих препаратах.

Согласно статье 2020 года, опубликованной в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, фенилэфрин на данный момент входит в состав более 260 пероральных препаратов для лечения носа и придаточных пазух. Ученые из Университета Флориды проанализировали исследования препаратов на основе фенилэфрина 2000-х годов и не нашли достаточных доказательств его эффективности. В 2007 году они впервые обратились в FDA с просьбой проверить эффективность таблетки фенилэфрина 10 мг. Эксперты FDA сочли, что дозировка может давать эффект, но необходимы дополнительные исследования. С тех пор исследователи опубликовали как минимум четыре научных работы, в которых пришли к выводу, что прием фенилэфрина помогает устранить заложенность носа не больше, чем плацебо. Врачи и фармацевты объясняют это тем, что вещество метаболизируется в кишечнике и печени и не может попасть в кровоток в достаточном количестве, чтобы вызвать сужение кровеносных сосудов и принести облегчение.

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