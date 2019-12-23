Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

Власти решили бороться с ситуациями, при которых водитель устает и становится виновником ДТП.

В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. В соответствии с ними каждые 4,5 часа водители должны останавливаться и отдыхать, а всего в течение суток они могут управлять транспортным средством не более девяти часов, сообщает агентство «Интерфакс». Поправки уже утверждены постановлением правительства. Факт принятия постановления РБК подтвердил источник в одном из профильных ведомств.

В постановлении есть и определенные исключения. Так, например, время за рулем может быть увеличено до 10 часов в сутки, однако это допускается не более двух раз в неделю. Помимо этого, водителям может быть предоставлено дополнительное время для того, чтобы добраться до оборудованной стоянки.

Проверять выполнение новых правил будут должностные лица, которым водители будут обязаны предоставлять доступ к тахографу и карте водителя.

Дата публикации постановления и вступления новых правил в силу пока не известна.

РБК отправил запрос в Минтранс.

О том, что Минтранс предложил соответствующие поправки в ПДД, в феврале сообщала газета «Коммерсантъ». В ведомстве объясняли свою инициативу статистикой ДТП. В прошлом году по вине водителей грузовиков произошло около 11 тысяч аварий, в результате которых погибли 1700 человек. По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс. ДТП, в которых погибли 269 человек. Часть аварий произошла по причине того, что водители заснули за рулем.