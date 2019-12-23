Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих

По мнению 35% респондентов, лично для них уходящий год был хуже предыдущего. При этом 37% отмечают негативные изменения и для страны в целом

Фото: Александр Земляниченко / AP

Уходящий 2019 год был труднее для России, чем предыдущий, считают 37% граждан, следует из опроса Левада-центра. При этом 50% респондентов не заметили изменений, а 14% заявили, что нынешний год был легче, чем 2018-й.

В то же время 35% респондентов заявили, что 2019 год был сложнее предыдущего конкретно для них и их семей. Для 51% опрошенных он был таким же, как 2018 год, а для 14% оказался легче, чем прошлый. В целом уходящий год был удачным для 61% россиян и неудачным для 29%, не смогли ответить на данный вопрос 11% респондентов.

При этом, согласно опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), 53% россиян считают, что 2019 год был для России таким же, как и предыдущий, 25% говорят, что он был хуже, 14% — что лучше. Оценивая, каким год был лично для них, 50% сказали, что таким же, как 2018-й, об ухудшении ситуации заявили 26%, об улучшении — 20%.

По мнению 43% опрошенных Левада-центром, уровень жизни основной части населения страны за год изменился к худшему. Столько же (43%) считают, что положение не изменилось. Улучшения увидели только 13% респондентов. Большинство россиян назвали 2019 год средним (66%), хорошим его считают 17%, плохим — 12%, очень плохим — 3%, очень хорошим — 1%. Еще 1% опрошенных затруднились ответить.

Распределение материальных благ стало менее справедливым, заявили 41% респондентов. Не видят изменений 45%, а 7% считают, что ситуация улучшилась.