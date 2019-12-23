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Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих
По мнению 35% респондентов, лично для них уходящий год был хуже предыдущего. При этом 37% отмечают негативные изменения и для страны в целом
Фото: Александр Земляниченко / AP

Уходящий 2019 год был труднее для России, чем предыдущий, считают 37% граждан, следует из опроса Левада-центра. При этом 50% респондентов не заметили изменений, а 14% заявили, что нынешний год был легче, чем 2018-й.

В то же время 35% респондентов заявили, что 2019 год был сложнее предыдущего конкретно для них и их семей. Для 51% опрошенных он был таким же, как 2018 год, а для 14% оказался легче, чем прошлый. В целом уходящий год был удачным для 61% россиян и неудачным для 29%, не смогли ответить на данный вопрос 11% респондентов.

При этом, согласно опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), 53% россиян считают, что 2019 год был для России таким же, как и предыдущий, 25% говорят, что он был хуже, 14% — что лучше. Оценивая, каким год был лично для них, 50% сказали, что таким же, как 2018-й, об ухудшении ситуации заявили 26%, об улучшении — 20%.

По мнению 43% опрошенных Левада-центром, уровень жизни основной части населения страны за год изменился к худшему. Столько же (43%) считают, что положение не изменилось. Улучшения увидели только 13% респондентов. Большинство россиян назвали 2019 год средним (66%), хорошим его считают 17%, плохим — 12%, очень плохим — 3%, очень хорошим — 1%. Еще 1% опрошенных затруднились ответить.

Распределение материальных благ стало менее справедливым, заявили 41% респондентов. Не видят изменений 45%, а 7% считают, что ситуация улучшилась.

Почти половина (49%) россиян заявили, что состояние окружающей среды ухудшилось, 37% — что не изменилось, 12% — что улучшилось.

Отношения России с Западом и странами НАТО стали хуже, говорят 42% опрошенных. По мнению 38%, положение дел не изменилось, а 7% заявили об улучшении ситуации.

Как опрошенные оценивают изменение своих возможностей

  • Возможность хорошо зарабатывать не изменилась, заявили 42% респондентов. Столько же уверены, что положение дел ухудшилось. Улучшения заметили 10%, а 6% не смогли дать ответ.
  • Большинство россиян (55%) не увидели изменений в возможности для простых людей влиять на государственные дела. Почти треть опрошенных (30%) считают, что ситуация ухудшилась, 7% видят улучшения, а 9% четко не ответили.
  • Не увидели изменений большинство респондентов (59%) и в ситуации с личной безопасностью граждан. При этом 24% говорят об ухудшении ситуации, а 13% — о позитивных изменениях.
  • Возможность свободно высказывать свое мнение никак не изменилась, считают 50% опрошенных. Почти треть россиян (32%) отмечают ухудшение положения дел, об улучшении говорят 13%.

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Как опрошенные оценивают изменения в работе различных институтов

  • Образовательные учреждения работают без изменений, считают 43% респондентов. Еще 34% увидели ухудшение ситуации, 14% заявили об улучшении, а 9% затруднились ответить.
  • Больницы и поликлиники стали работать хуже, заявили 46% опрошенных, 37% не увидели изменений, 14% считают, что положение улучшилось, 3% не смогли ответить.
  • Полиция и другие правоохранительные органы работают так же, как раньше, ответили 47%, в то же время 24% заявили, что ситуация изменилась в худшую сторону, 14% заметили улучшения, а 15% затруднились ответить.
  • Положение дел в работе телевидения, радио и печатных СМИ не изменилось, считают 49% респондентов. Еще 23% опрошенных заявили об улучшениях, 20% — об ухудшении, а 8% не смогли ответить.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Левада-центр, социологический опрос
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