Россияне назвали главные проблемы в стране

Наиболее острыми проблемами, стоящими перед обществом, граждане России считают рост цен (59%), бедность (42%), коррупцию и взяточничество (41%), рост безработицы (36%), недоступность медицинского образования (30%), расслоение и несправедливое распределение доходов (29%), а также ухудшение окружающей среды (24%), выяснили социологи Московского центра Карнеги и Левада-центра. С результатами исследования ознакомилась газета «Ведомости».

Отвечая на вопрос, что нужно изменить в первую очередь, респонденты предложили повысить пенсии и уровень жизни (24%), сменить власть (13%), снизить тарифы ЖКХ, цены на лекарства и продукты (11%), бороться с коррупцией (10%) и обеспечить доступную медицину (9%), образование (8%), а также занятость и рабочие места (7%). О честных выборах заявили 9%, о независимости судов — 8% россиян.

В целом 59% респондентов выступают за необходимость решительных перемен в стране (два года назад — 42%), 31% — за незначительные изменения, а 8% считают, что нужно оставить все как есть. Запрос на перемены касается в первую очередь социально-экономической сферы.

34% опрошенных считают, что перемены возможны в существующей политической системе, 53% заявили, что для этого необходимы изменения.

В обществе растет запрос на серьезные перемены, но пока нет готовности к социальной плате за них, пишут социологи.