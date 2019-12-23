Адмирал сообщил о минном поле в Финском заливе перед погружением Путина

Адмирал сообщил о минном поле в Финском заливе перед погружением Путина

Летом, перед погружением Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива, саперы обнаружили там «целое минное поле из немецких якорных мин», рассказал командующий Балтийским флотом. Мины были обезврежены робототехникой

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Летом 2019 года, перед визитом президента Владимира Путина на остров Гогланд, моряки Балтийского флота нашли и обезвредили на дне Финского залива немецкое минное поле времен Второй мировой войны. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий Балтфлотом, адмирал Александр Носатов.

Он пояснил, что при подготовке экспедиции президента и министра обороны Сергея Шойгу саперы Балтийского флота обезвредили на Гогланде два десятка боеприпасов времен войны, а на дне залива обнаружили «целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте».

В июле Путин в батискафе погрузился на дно Финского залива примерно на час, чтобы таким образом почтить память подводников, погибших на борту подлодки Щ-308 «Семга», которая затонула в годы ВОВ.

В августе 2015 года президент в батискафе опускался на глубину 80 м в Черном море в рамках экспедиции Русского географического общества. На дне президент увидел корабль, относящийся, по его словам, к временам развития связей Киевской Руси с Византией. В 2011 году Путин с аквалангом нырнул на дно Таманского залива, где находится затопленная часть античного города Фанагория.