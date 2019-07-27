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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Путин спустился в батискафе на дно Финского залива
Таким образом президент намерен почтить память подводников, погибших на борту подлодки Щ-308 «Семга», которая затонула в годы Великой Отечественной войны, подорвавший на немецкой мине. Глубина погружения составила около 50 м

Президент России Владимир Путин в бастискафе погрузился на дно Финского залива, там глава государства осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга».

Погружение президента на спускаемом аппарате «Си Эксплорер — 3» должно занять около часа, уточняет ТАСС. Путин опустился на глубину около 50 м, на дне в его присутствии один из водолазов установит памятную табличку на месте гибели подлодки. Участники церемонии также почтят память погибших подводников минутой молчания.

Подлодка проекта Щ-308 «Семга» была заложена в 1930 году на заводе «Красное Сормово», в 1935-м вошла в состав Балтийского флота. В сентябре 1942 года подлодка заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море, позже ее командир доложил об уничтожении трех транспортных судов противника общим водоизмещением 16 тыс. тонн. Однако «Семга» получила повреждения — как выяснилось позднее, при взрыве мины на линии немецкого минного заграждения «Зеенгель» («Морской еж») и из похода уже не вернулась. На судне было 40 членов экипажа, включая командира корабля, капитана 3 ранга Льва Костылева.

Остов подлодки нашли 2 мая 2018 года во время экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс.

Перед началом погружения руководитель экспедиции «Поклон кораблям великой Победы» Константин Богданов рассказал главе государства и сопровождавшим его министру обороны Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике и, в частности, о судьбе Щ-308. Путину также продемонстрировали карту Балтийского моря с местами гибели Щ-308 других подлодок, а также схему нынешнего местоположения и состояния Щ-308, передает РИА «Новости».

Автор: Константин Еловский
Теги: Владимир Путин, батискаф, Финский залив
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