Актер В.Галкин получил условный срок за хулиганство

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 37-летнего актера Владислава Галкина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п."а" ч.1 ст.213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) и ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в суде.

Известный актер получил 1 год и 2 месяца условно.

Напомним, 23 июля 2009г. днем в помещении кафе "Тики Бар" (ООО "Кариба"), расположенного на ул.Садово-Кудринская, В.Галкин устроил погром в ответ на отказ бармена налить ему виски.

Актер достал газовый пистолет и выстрелил в стакан на стойке. В ответ на требование прибывшего по вызову участкового уполномоченного милиции ОВД по Пресненскому району Москвы проследовать в отделение В.Галкин ударил его по голове.

Отметим, что в ходе судебных заседаний известный актер полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.