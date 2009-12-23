Актер В.Галкин получил условный срок за хулиганство
Общество, 23 дек 2009, 12:47
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Актер В.Галкин получил условный срок за хулиганство
Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 37-летнего актера Владислава Галкина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п."а" ч.1 ст.213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) и ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в суде.
Известный актер получил 1 год и 2 месяца условно.
Напомним, 23 июля 2009г. днем в помещении кафе "Тики Бар" (ООО "Кариба"), расположенного на ул.Садово-Кудринская, В.Галкин устроил погром в ответ на отказ бармена налить ему виски.
Актер достал газовый пистолет и выстрелил в стакан на стойке. В ответ на требование прибывшего по вызову участкового уполномоченного милиции ОВД по Пресненскому району Москвы проследовать в отделение В.Галкин ударил его по голове.
Отметим, что в ходе судебных заседаний известный актер полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.