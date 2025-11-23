 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер идеолог Второго русского авангарда Михаил Гробман

Михаил Гробман
Михаил Гробман (Фото: из личного архива Michail Grobman )

В Израиле в возрасте 86 лет умер художник, поэт и один из ключевых идеологов движения Второго русского авангарда Михаил Гробман, сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома. Светлая память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Гробман родился в 1939 году в Москве. В 1956–1958 годах он учился в вечерней школе и работал каменщиком на стройке. Там началась его дружба с поэтом, диссидентом Владимиром Гершуни, которому посвящена главка в книге «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Первая художественная выставка Гробмана состоялась в 1959 году в Ленинграде.

Позднее Гробман стал одним из идеологов концептуализма и Второй волны русского авангарда, в том числе как противовеса соцреализму. В 1967 году Гробман был принят в Союз художников СССР, однако почти сразу покинул его.

В 1971 году эмигрировал в Израиль, где через несколько лет организовал группу художников «Левиафан», издавал одноименный журнал и стал одним из создателей израильского концептуализма.

Работы Гробмана находятся в том числе в Третьяковской галерее и Пушкинском музее в столице, Государственном Русском музее в Петербурге, Музее искусства в Тель-Авиве, Центре Помпиду в Париже, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

