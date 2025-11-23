Часы погибшего пассажира «Титаника» продали за рекордные $2,3 млн

Золотые часы магната Исидора Штрауса, одного из пассажиров первого класса «Титаника», проданы на аукционе за рекордные £1,78 млн ($2,3 млн), сообщил аукционный дом Henry Aldridge & Son на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Стартовая цена составила £1 млн, отмечает Daily Mail.

Время на часах остановилось в 02:20 — тогда корабль скрылся под водой 15 апреля 1912 года. После того как «Титаник» начал тонуть, Штраус и его супруга Ида отказались садиться в спасательную шлюпку. Их герои показаны в фильме режиссера Джеймса Кэмерона — пожилая пара лежала обнявшись, когда судно шло ко дну. История стала «одной из самых известных о катастрофе», говорится в статье.

Поисковая команда обнаружила тело Штрауса вместе с его личными вещами. Среди них были и часы Jules Jurgensen с инициалами IS — мужчина получил их в подарок на свой 43-й день рождения в 1888 году. Тело Иды Штраус так и не было найдено. Позднее часы были возвращены сыну Штрауса Джесси вместе с другими личными вещами.

Также на аукционе было продано письмо, написанное Идой Штраус на бланках «Титаника», — за £100 тыс., список пассажиров — за £104 тыс., а также золотая медаль, врученная членам экипажа RMS Carpathia, принявшей сигнал бедствия с тонущего «Титаника», — за £86 тыс.

Предыдущим рекордным лотом считались золотые карманные часы капитана «Карпатии» Артура Рострона, которые были проданы на аукционе в 2024 году за £1,6 млн ($2 млн). Офицер получил часы за спасение пассажиров «Титаника». «Карпатия» приняла сигнал бедствия с тонущего судна и первой взяла на борт выживших в катастрофе.