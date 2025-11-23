 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Душеприказчик Плисецкой рассказал о проблеме с исполнением завещания

Родион Щедрин и&nbsp;Майя Плисецкая
Родион Щедрин и Майя Плисецкая (Фото: Геннадий Усоев / Global Look Press)

Балерина Майя Плисецкая и ее супруг Родион Щедрин в завещании попросили, чтобы их прах развеяли над Россией, однако выполнить их последнюю волю пока не удалось — их доверенному лицу Владимиру Титоренко неизвестно местонахождение останков. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

«Последняя воля — соединить прах и развеять его над Россией. Как это сделать — я не представлю», — сказал Титоренко. Азарий Плисецкий, брат балерины, заверил, что поможет установить судьбу праха.

Свобода, любовь и русская душа: взгляды Родиона Щедрина в 12 цитатах
Общество
Родион Щедрин

Щедрин скончался 29 августа в клинике Богенхаузен в Мюнхене. Ему было 92 года. Плисецкая умерла на 10 лет раньше — в мае 2015-го. Прощание с балериной также прошло в Германии. Перед смертью супруги составили завещание, в котором просили развеять их прах над Россией. Содержание документа обнародовал в 2015 гду занимавший тогда пост гендиректора Большого театра Владимир Урин.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
завещание балет Майя Плисецкая прах Родион Щедрин
Материалы по теме
Семья Родиона Щедрина хочет привезти прах композитора в Россию
Общество
Прах Плисецкой и Щедрина завещали развеять над Россией
Общество
Дату развеивания праха Родиона Щедрина еще не определили
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 16:37
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Выигравший путевку на Олимпиаду Гуменник победил на Гран-при в Омске Спорт, 16:36
«Радио Судного дня» прервало трехдневное молчание словом «смотренье» Общество, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве Политика, 16:15
В ЦСКА рассказали о состоянии игроков после травм в дерби со «Спартаком» Спорт, 16:14
«Спартак» заявил, что полиция разбирается в деле об избиении фаната ЦСКА Спорт, 16:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 16:05
Bloomberg узнал условие Киева для обсуждения вопроса территорий Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным Политика, 15:46
Власти Якутии опровергли отставку главы региона Николаева Политика, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 15:25