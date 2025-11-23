Душеприказчик Плисецкой рассказал о проблеме с исполнением завещания
Балерина Майя Плисецкая и ее супруг Родион Щедрин в завещании попросили, чтобы их прах развеяли над Россией, однако выполнить их последнюю волю пока не удалось — их доверенному лицу Владимиру Титоренко неизвестно местонахождение останков. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».
«Последняя воля — соединить прах и развеять его над Россией. Как это сделать — я не представлю», — сказал Титоренко. Азарий Плисецкий, брат балерины, заверил, что поможет установить судьбу праха.
Щедрин скончался 29 августа в клинике Богенхаузен в Мюнхене. Ему было 92 года. Плисецкая умерла на 10 лет раньше — в мае 2015-го. Прощание с балериной также прошло в Германии. Перед смертью супруги составили завещание, в котором просили развеять их прах над Россией. Содержание документа обнародовал в 2015 гду занимавший тогда пост гендиректора Большого театра Владимир Урин.
