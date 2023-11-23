Джейми Фокса из «Джанго освобожденного» обвинили в домогательствах

Потерпевшая рассказала, что актер приставал к ней в нью-йоркском баре Catch NYC в 2015 году

Джейми Фокс (Фото: Joe Maher / Getty Images)

Американского актера Джейми Фокса, сыгравшего Джанго Фримена в фильме Квентина Тарантино «Джанго освобожденный», обвинили в сексуальных домогательствах, пишет Variety со ссылкой на иск.

Женщина (в иске упоминается под именем Джейн Доу, оно используется в судебных документах для анонимных заявительниц) рассказала, что Фокс приставал к ней в нью-йоркском баре Catch NYC в 2015 году.

Истица отдыхала там вместе с другом, рядом с ними сидел актер вместе с владельцем бара. Через некоторое время друг попросил сфотографироваться с Фоксом, и тот согласился. Они сделали несколько фотографий, после чего актер начал говорить комплименты потерпевшей: «Вау, у тебя тело супермодели» и «Ты так хорошо пахнешь». Потом он взял ее за руку и отвел в укромный уголок, где начал «щупать грудь».

По ее словам, она была застигнута врасплох и попыталась отстраниться, но актер «запустил руку ей в брюки». Потом к ним подошел ее друг, и Фокс перестал приставать.

Потерпевшая требует компенсации за боль, эмоциональные страдания и унижение. По ее словам, после случившегося ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Фокс также снимался в фильмах «Рэй», «Законопослушный гражданин», «Каждое воскресенье», «Просто помиловать». За лучшую мужскую роль в картине «Рэй» он получил «Оскар».