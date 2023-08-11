Пожарные потушили возгорание на электроподстанции в Калуге
Сотрудники МЧС потушили пожар на электрической подстанции в Калуге. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале.
«На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Выведены из строя два трансформатора», — уточнил он. Сейчас ведется работа по переподключению электросетей, чтобы в скором времени восстановить подачу электричества потребителям.
О том, что в Калуге из-за удара молнии загорелась электроподстанция, Шапша рассказал ранее 11 августа. Утром в городе прошел ливень с грозой, порывы ветра достигали 12 м/с.
В результате происшествия никто не пострадал.
Мэр города Дмитрий Денисов уточнил, что в результате аварии без света остались жители части Бабынинского района и шести населенных пунктов: Росвы, Яглово, Резвани, Плетеневки, Мстихино, Куровского. Их переключили на резервную схему электроснабжения.