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Пожарные потушили возгорание на электроподстанции в Калуге

Губернатор Шапша: пожарные МЧС потушили возгорание на электроподстанции в Калуге

Сотрудники МЧС потушили пожар на электрической подстанции в Калуге. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале.

«На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Выведены из строя два трансформатора», — уточнил он. Сейчас ведется работа по переподключению электросетей, чтобы в скором времени восстановить подачу электричества потребителям.

О том, что в Калуге из-за удара молнии загорелась электроподстанция, Шапша рассказал ранее 11 августа. Утром в городе прошел ливень с грозой, порывы ветра достигали 12 м/с.

В результате происшествия никто не пострадал.

Мэр города Дмитрий Денисов уточнил, что в результате аварии без света остались жители части Бабынинского района и шести населенных пунктов: Росвы, Яглово, Резвани, Плетеневки, Мстихино, Куровского. Их переключили на резервную схему электроснабжения.

Теги
Калужская область МЧС пожары
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