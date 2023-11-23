Взрыв на Радужном мосту между Канадой и США. Видео
Взрыв автомобиля произошел на Радужном мосту, который соединяет Канаду и США и проходит над рекой Ниагара у Ниагарского водопада. Источники CNN в правоохранительных органах сообщили, что машина при разгоне врезалась в бордюр и перевернулась, после чего взорвалась. Расследованием произошедшего занимается подразделение ФБР по борьбе с терроризмом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада рассматривает возможность ужесточения мер безопасности на границе с США.
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