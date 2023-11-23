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Общество ,  
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Взрыв на Радужном мосту между Канадой и США. Видео

Появились кадры взрыва на Радужном мосту между Канадой и США

Взрыв на Радужном мосту между Канадой и США. Видео
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Взрыв автомобиля произошел на Радужном мосту, который соединяет Канаду и США и проходит над рекой Ниагара у Ниагарского водопада. Источники CNN в правоохранительных органах сообщили, что машина при разгоне врезалась в бордюр и перевернулась, после чего взорвалась. Расследованием произошедшего занимается подразделение ФБР по борьбе с терроризмом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада рассматривает возможность ужесточения мер безопасности на границе с США.

На мосту над Ниагарским водопадом произошел взрыв
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Теги
взрыв Канада США

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Канада допустила усиление мер безопасности после взрыва на Радужном мосту
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На мосту над Ниагарским водопадом произошел взрыв
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