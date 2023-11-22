На мосту над Ниагарским водопадом произошел взрыв
На пограничном пункте пропуска между США и Канадой взорвался автомобиль, сообщают ABC News и Associated Press.
Взрыв произошел на Радужном мосту, который соединяет две страны и проходит над рекой Ниагара у Ниагарского водопада. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил о двух погибших, которые находились в автомобиле в момент взрыва. Также пострадал 27-летний мужчина, которого доставили в больницу с легкими травмами.
В мэрии города Ниагара-Фолс отметили, что машина ехала из Канады в США. Офис ФБР в Буффало (город в штате Нью-Йорк) заявил, что проводит расследование произошедшего. «Ситуация очень переменчивая, это все, что мы можем сказать на данный момент», — говорится в заявлении ФБР в соцсети X.
Генеральный директор Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рон Риенас сообщил ABC News, что все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из «соображений предосторожности».
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул рассказала, что едет в Буффало на встречу с правоохранительными органами и службами экстренной помощи. «По моему указанию полиция штата Нью-Йорк активно работает с Объединенной оперативной группой ФБР по борьбе с терроризмом, чтобы контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк», — написала она в соцсети X.
В международном аэропорту Буффало-Ниагара предупредили об усилении мер безопасности за счет проверки автомобилей и дополнительных досмотров для путешественников.
Губернатор канадской провинции Онтарио Даг Форд отметил, что правоохранительные органы региона «активно участвуют в оценке ситуации» и работают вместе с местными правоохранительными органами.
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