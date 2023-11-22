На мосту над Ниагарским водопадом произошел взрыв

На мосту между США и Канадой у Ниагарского водопада произошел взрыв автомобиля

Мосты, соединяющие Канаду и США в районе Ниагарского водопада, закрыты из соображений безопасности. Расследованием занимается подразделение ФБР по борьбе с терроризмом. Fox News сообщил о двух погибших и одном пострадавшем

На пограничном пункте пропуска между США и Канадой взорвался автомобиль, сообщают ABC News и Associated Press.

Video

Взрыв произошел на Радужном мосту, который соединяет две страны и проходит над рекой Ниагара у Ниагарского водопада. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил о двух погибших, которые находились в автомобиле в момент взрыва. Также пострадал 27-летний мужчина, которого доставили в больницу с легкими травмами.

В мэрии города Ниагара-Фолс отметили, что машина ехала из Канады в США. Офис ФБР в Буффало (город в штате Нью-Йорк) заявил, что проводит расследование произошедшего. «Ситуация очень переменчивая, это все, что мы можем сказать на данный момент», — говорится в заявлении ФБР в соцсети X.

Генеральный директор Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рон Риенас сообщил ABC News, что все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из «соображений предосторожности».

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул рассказала, что едет в Буффало на встречу с правоохранительными органами и службами экстренной помощи. «По моему указанию полиция штата Нью-Йорк активно работает с Объединенной оперативной группой ФБР по борьбе с терроризмом, чтобы контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк», — написала она в соцсети X.

В международном аэропорту Буффало-Ниагара предупредили об усилении мер безопасности за счет проверки автомобилей и дополнительных досмотров для путешественников.

Губернатор канадской провинции Онтарио Даг Форд отметил, что правоохранительные органы региона «активно участвуют в оценке ситуации» и работают вместе с местными правоохранительными органами.