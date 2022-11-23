В Москве загорелась резиденция посла Алжира

В центре Москвы произошел пожар в резиденции посла Алжира

Фото: Илья Ермаков / ТАСС

В центре Москвы загорелась резиденция посла Алжира, расположенная по адресу: ул. Спиридоновка, д. 13, сообщают источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах.

«У нас заявка по адресу: ул. Спиридоновка, д. 13. По данному адресу происходило возгорание на втором этаже трехэтажного административного здания. В 11:26 открытое горение уже было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным «РИА Новости», произошло короткое замыкание. РБК направил запрос в посольство Алжира в Москве.

Само посольство Алжира находится по другому адресу — в Крапивенском переулке. Дипмиссию возглавляет Смаил Бенамара.