В Москве загорелась резиденция посла Алжира

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 62,18 (+0,05) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 60,66 (-0,08) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Объемы торгов на ведущих криптобиржах упали более чем вдвое за неделю Крипто, 13:21
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн четвертого игрового дня Спорт, 13:20
Москва назвала новые сроки строительства метро до аэропорта Внуково Недвижимость, 13:17
Новые кадры разрушений взорванных «Северных потоков». Видео Политика, 13:17
Ректоры предложили нацпроекты искусственного интеллекта для экономики Новая экономика, 13:12
Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» Спорт, 13:09
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 13:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Марокко — Хорватия. Первый матч действующих вице-чемпионов на ЧМ-2022 Спорт, 13:00
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это Pro, 12:57
Shukan Bunshun нашел нарушения в предвыборной кампании премьера Японии Политика, 12:57
ПСБ повысил ставки по вкладам​ Пресс-релиз, 12:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:50
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 12:45
Стагнация или снижение: что будет с рынком аренды жилья в Москве зимой Недвижимость, 12:33
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Город ,  
0 

В Москве загорелась резиденция посла Алжира

В центре Москвы произошел пожар в резиденции посла Алжира
Фото: Илья Ермаков / ТАСС
Фото: Илья Ермаков / ТАСС

В центре Москвы загорелась резиденция посла Алжира, расположенная по адресу: ул. Спиридоновка, д. 13, сообщают источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах.

«У нас заявка по адресу: ул. Спиридоновка, д. 13. По данному адресу происходило возгорание на втором этаже трехэтажного административного здания. В 11:26 открытое горение уже было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным «РИА Новости», произошло короткое замыкание. РБК направил запрос в посольство Алжира в Москве.

Само посольство Алжира находится по другому адресу — в Крапивенском переулке. Дипмиссию возглавляет Смаил Бенамара.

Теги
Пожар Алжир Москва новости
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Из горящего хостела в Солнечногорске эвакуировались более 300 человек
Общество
При пожаре на складе у трех вокзалов в Москве погибли пять человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter