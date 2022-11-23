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В Иерусалиме произошли два взрыва. Видео с места
Близ автобусной остановки на выезде из Иерусалима и севере города произошли два взрыва, число пострадавших достигло 14 человек. Полиция считает, что атака могла быть скоординирована.
Video
На выезде из Иерусалима произошел взрыв
Теги
Иерусалим
Израиль
видео
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