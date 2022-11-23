В Иерусалиме произошли два взрыва

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 62,18 (+0,05) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 60,66 (-0,08) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Продавцы предупредили о нехватке и подорожании импортных новогодних елок Бизнес, 10:07
SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 с европейским спутником. Видео Технологии и медиа, 10:05
Как дискаунтер «Победа» за один год открыл 123 новых магазина. Кейс РБК и СберАналитика, 10:03
Почему рынок роскоши растет вопреки рецессии — Financial Times Pro, 10:03
В Иерусалиме произошли два взрыва. Видео с места Общество, 09:56
Инвесторы за день потеряли почти $2 млрд на инвестициях в биткоин Крипто, 09:56
В Приморье более 80% мобилизованных получили региональную выплату Общество, 09:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В ГИБДД отчитались о снижении показателей аварийности Авто, 09:54
ЦИАН назвал города — лидеры по росту цен на новостройки Недвижимость, 09:46
Какие семь вариантов продолжения карьеры Роналду назвали журналисты Спорт, 09:41
Как районы Москвы влияют на воспитание сильной личности Телеканал, 09:40
Как банки из России ищут новые «финансовые маршруты» в Турции и Индии Pro, 09:33
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 09:28
«Росэнергоатом» не согласился с оценкой МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС Политика, 09:24
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Иерусалиме произошли два взрыва

Полиция допустила скоординированную атаку после двух взрывов в Иерусалиме
Взрыв произошел близ остановки транспорта, осколками поврежден автобус, пострадали семь человек. Полиция допускает, что речь может идти о теракте. Израильские СМИ сообщили, что позднее на севере города произошел еще один взрыв
Фото: israelpolice / Twitter
Фото: israelpolice / Twitter

На выезде из Иерусалима произошел взрыв, сообщает полиция Израиля в Twitter. По ее данным, он произошел близ автобусной остановки.

Как сообщила медицинская служба Израиля в Twitter, пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным радио Kan, взорвалась бомба, спрятанная в сумке, ее привели в действие дистанционно. Радио также сообщило, что, согласно подозрениям полиции, злоумышленник, заложивший взрывное устройство, приехал на место на велосипеде. Правоохранительные органы не исключают, что речь может идти о теракте.

Jerusalem Post пишет, что позже в северной части города произошел второй взрыв, никто не пострадал. Неизвестно, были ли они связаны. Kan отмечает, что второе устройство подорвали саперы. JP указала, что полиция рассматривает два взрыва как совместную скоординированную атаку.

Позднее полиция в Twitter уточнила, что число пострадавших в результате двух взрывов в Иерусалиме достигло 14 человек. Из-за первого взрыва близ автобусной установки травмы получили 11 человек, в результате второго легко ранены оказались трое. По данным полиции, предположительно, речь идет о «скоординированной атаке».

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Израиль Иерусалим взрыв
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Иерусалиме израильских полицейских забросали камнями
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter