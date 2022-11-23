В Иерусалиме произошли два взрыва

Полиция допустила скоординированную атаку после двух взрывов в Иерусалиме

Взрыв произошел близ остановки транспорта, осколками поврежден автобус, пострадали семь человек. Полиция допускает, что речь может идти о теракте. Израильские СМИ сообщили, что позднее на севере города произошел еще один взрыв

Фото: israelpolice / Twitter

На выезде из Иерусалима произошел взрыв, сообщает полиция Израиля в Twitter. По ее данным, он произошел близ автобусной остановки.

Как сообщила медицинская служба Израиля в Twitter, пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным радио Kan, взорвалась бомба, спрятанная в сумке, ее привели в действие дистанционно. Радио также сообщило, что, согласно подозрениям полиции, злоумышленник, заложивший взрывное устройство, приехал на место на велосипеде. Правоохранительные органы не исключают, что речь может идти о теракте.

Jerusalem Post пишет, что позже в северной части города произошел второй взрыв, никто не пострадал. Неизвестно, были ли они связаны. Kan отмечает, что второе устройство подорвали саперы. JP указала, что полиция рассматривает два взрыва как совместную скоординированную атаку.

Позднее полиция в Twitter уточнила, что число пострадавших в результате двух взрывов в Иерусалиме достигло 14 человек. Из-за первого взрыва близ автобусной установки травмы получили 11 человек, в результате второго легко ранены оказались трое. По данным полиции, предположительно, речь идет о «скоординированной атаке».