Полиция задержала устроившего стрельбу в гей-клубе в Колорадо

При стрельбе в гей-клубе в Колорадо погибли пять человек и 18 пострадали

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

По меньшей мере пять человек погибли и 18 пострадали в результате стрельбы в гей-клубе в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), передает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на местные власти. Посетители ночного заведения оказали сопротивление стрелявшему, он задержан.

Сообщение о стрельбе в Club Q поступило в ночь на 20 ноября. Полицейские прибыли на место через шесть минут. Личность подозреваемого установлена — это 22-летний Андерсон Ли Олдрич, он стрелял из длинноствольного ружья.

Газета со ссылкой на источники в полиции уточняет, что подозреваемый, по предварительным данным, вошел в клуб с штурмовой винтовкой AR-15 и в бронежилете. После начала стрельбы его попытался остановить один из посетителей клуба, «возможно, ветеран боевых действий». Прибывшая на место полиция задержала стрелявшего, он доставлен в больницу, поскольку сам получил ранения.

Начальник полиции Колорадо-Спрингс Адриан Васкес назвал героическим поступок посетителей клуба, которые блокировали нападавшего. С похвалой в их адрес также выступил губернатор штата Колорадо Джаред Полис.

NYT пишет, что в прошлом году некоего человека с таким же именем и датой рождения, как у подозреваемого, задерживали после угрозы взрыва в жилом доме неподалеку от Колорадо-Спрингс. Мужчина отказывался сдаваться полиции, но позднее подчинился, взрывных устройств у него не нашли.

Окружной прокурор Майкл Аллен, отвечая на вопрос, будет ли стрельба рассматриваться следствием как преступление на почве ненависти, сказал, что «это будет расследовано и расследуется с этой точки зрения». К делу также подключился федеральный прокурор штата Колорадо Коул Финеган.