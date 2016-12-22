Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025»

В рамках 164-й сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок состоялось голосование за право проведения «Экспо-2025». Японская Осака получила 92 голоса, Екатеринбург — 61

Вид на город Екатеринбург (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Всемирная выставка «Экспо-2025» пройдет в японской Осаке. Об этом сообщается в Twitter Международного бюро выставок (МБВ).

Отмечается, что за Осаку проголосовали 92 страны — участницы организации, за Екатеринбург — 61.

Ранее в пятницу заявку Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025» представил президент Владимир Путин. Он указывал, что Россия является постоянным участником «Экспо» и уже несколько раз предлагала провести выставку в своих городах, но пока этого не произошло.

В конце 2017 года глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что на создание инфраструктуры для проведения «Экспо-2025» в Екатеринбурге может быть потрачено около €1 млрд. «Общий объем затрат составит, если в рублях, то примерно 150 млрд руб.», — сказал министр. По словам Мантурова, за счет продажи билетов и сдачи в аренду недвижимости планировалось вернуть около 60 млрд руб.

Екатеринбург также подавал заявку на проведение «Экспо-2020». Тогда его обошел Дубай, за который проголосовали 116 членов МБВ. Российский город получил 47 голосов. «Экспо-2020» будет проходить с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года.

Всемирные выставки «Экспо» проводятся раз в пять лет и могут длиться до шести месяцев. Прошлая выставка проходила в 2015 году в Милане. За право провести «Экспо-2015» боролся также турецкий Измир.