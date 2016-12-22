Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

Президент России Владимир Путин в видеообращении представил заявку Екатеринбурга на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025. Трансляцию ведет сайт Международного бюро выставок.

Путин отметил, что для него большая честь представить заявку Екатеринбурга. По словам президента, Россия является постоянным участником ЭКСПО с самой первой международной выставки в Лондоне в 1851 году. Как указал глава государства, Россия с тех пор несколько раз предлагала провести выставку на своей территории, однако пока этого не произошло. «Тем не менее мы полны надежд и оптимизма», — сказал Путин.

Всемирные выставки ЭКСПО проводятся раз в пять лет, они могут длиться до шести месяцев. На мероприятии каждая страна может иметь свой павильон. Предыдущая проходила в Милане, а следующая состоится в Дубае 20 октября 2020 года — 10 апреля 2021 года.

Екатеринбург также подавал заявку на проведение ЭКСПО-2020.