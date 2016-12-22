Медведев предсказал скорое появление в России «умных» дорог

Такие трассы смогут самостоятельно отслеживать нелегальные перевозки, пояснил премьер. Вскоре в транспорт придут и другие цифровые технологии, которые сегодня кажутся «фантастикой или полуфантастикой», уверен глава правительства

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что кажущиеся сегодня «фантастикой или полуфантастикой» цифровые технологии вскоре придут в транспорт и логистику. В качестве примера он назвал «умные» дороги, которые смогут отслеживать нелегальные перевозки. Заявление премьера прозвучало в пятницу на правительственном совещании о цифровой трансформации транспортного комплекса.

Медведев отметил, что «цифра» уже сегодня приходит в транспортную сферу и многие технологии стали привычными. Среди них премьер назвал электронные билеты, онлайн-регистрацию на рейсы, вызов такси через приложение в телефоне, «умные» системы навигации.

«Скоро, вполне вероятно, обыденными станут беспилотный транспорт, интеллектуальные системы управления транспортными потоками, «умные» дороги, которые самостоятельно способны отслеживать те же самые нелегальные перевозки, и многое другое», — приводит слова Медведева пресс-служба правительства.

Премьер пояснил, что сейчас основная цель властей — сформировать единое цифровое транспортное пространство. Так, в грузовом транспорте, обозначил задачу премьер, необходимо перейти на абсолютно цифровое управление. «Бумажные накладные, декларации точно должны уйти в прошлое. Оплата пошлин и оформление таможенных документов также должны быть электронными», — сказал Медведев.

Пассажирский транспорт, по словам премьера, с помощью специальных сервисов также постепенно переводится в «цифру». Медведев отметил, что есть предложения по внедрению единого билета и расширению программ лояльности для пассажиров. Особо отметил глава правительства необходимость развития цифровых решений для людей с ограниченными возможностями. Он подчеркнул, что помочь, например, тем, у кого есть проблемы со слухом или зрением, могут цифровые приложения.