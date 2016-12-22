Минтранс дал две недели на создание цифровой транспортной платформы

Минтранс объявил конкурс на разработку концепции цифровой платформы транспортного комплекса России, ведомство предлагает подготовить ее за две недели. Вероятно, большая часть работы уже выполнена, предполагает эксперт

Здание Министерства транспорта (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минтранс 7 ноября объявил конкурс на разработку концепции создания цифровой платформы транспортного комплекса (ЦПТК) России, следует из материалов на сайте госзакупок. На научно-исследовательские работы ведомство собирается потратить 70 млн руб.

Заявки на участие в отборе принимаются до 28 ноября, а на следующий день они будут рассмотрены. Победитель, согласно документации закупки, должен будет разработать концепцию до 14 декабря 2018 года, то есть всего за две недели.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен разработать общую организационно-функциональную схему ЦПТК, а также предложения по ее взаимодействию с другими системами Минтранса — АСУ ТК (информационно-аналитической системой регулирования на транспорте), ЕГИС ОТБ (единой государственной информационной системой обеспечения транспортной безопасности), ЭРА-ГЛОНАСС, а также системой взимания платы «Платон». Победитель также должен создать техзадание для запуска пилотной зоны и финансово-экономическое обоснование затрат на всю ЦПТК.

​Представитель Минтранса отказался комментировать, почему выполнить это задание надо в такие сжатые сроки. Представители компании «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС, оператор «Платона») и компании ГЛОНАСС (разрабатывает систему ЭРА-ГЛОНАСС) пока не ответили на запросы РБК.

Разработка проекта такого уровня, как концепция ЦПТК, не может занимать столь короткий промежуток времени, заявил РБК партнер юридической компании «НАФКО-консультанты» Павел Иккерт. Вполне возможно, что вся или большая часть работы по этой концепции уже была проделана, предполагает он. Но даже в этом случае невозможно оплатить услуги организации, которая проводила эту работу, без проведения конкурса, указывает эксперт.

В рамках программы «Цифровая экономика» Минтранс планирует к концу 2019 года запустить ЦПТК на основе сервисов «Платона» и РЖД. Об этом еще в феврале 2018 года заявил Евгений Дитрих, который на тот момент занимал пост первого замминистра транспорта, а с мая возглавил это ведомство. По его оценкам, инвестиции на реализацию всей программы до 2022 года могут составить около 450 млрд руб. Гендиректор РТИТС Антон Замков тогда уточнял, что полноценно система начнет функционировать в 2022 году, а ее основной задачей должно стать тотальное снижение издержек и унификация транспортно-логистических решений на одной платформе.

В мае крупнейшие транспортные компании, в том числе РЖД, «Автодор», «Аэрофлот» и РТИТС, подписали соглашение о создании ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», которая должна заняться созданием ЦПТК. В начале октября заместитель гендиректора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (интегратор транспортного рынка в области информационных технологий и транспортной безопасности) Виктор Парахин говорил, что ЦПТК соберет в себя все данные о деятельности участников и инфраструктуре, а также обеспечит контроль качества транспортных услуг.

6 ноября газета «Коммерсантъ» писала, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать единую цифровую транспортно-логистическую систему на базе ГЛОНАСС, акции которого предлагается в равных долях передать РЖД и «Ростеху». Госкорпорации считают, что это позволит запустить цифровые сервисы по контролю транзита, экспорта и импорта, а также оборудовать электронными датчиками грузовые вагоны и создать систему обязательного страхования грузов. По данным газеты, в будущем в компанию предлагается привлекать частных инвесторов, включая оператора системы «Платон» РТИТС.