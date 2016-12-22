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Матвиенко призвала не вешать камеры для фиксации ПДД «на каждом столбе»
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Матвиенко призвала не вешать камеры для фиксации ПДД «на каждом столбе»
Общество, 00:11
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Матвиенко призвала не вешать камеры для фиксации ПДД «на каждом столбе»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российские регионы избегать перегибов при установке камер фиксаций нарушений правил дорожного движения
Фото: Александр Тарасенков / ТАСС

Тема камер обсуждалась на встрече с сенаторами главы Министерства транспорта Евгения Дитриха. Последний заявил, что поступления от штрафов в дорожные фонды в этом году составили 44 млрд руб. Он пообещал, что деньги пойдут в том числе на приведение в порядок региональных дорог.

В свою очередь Матвиенко отметила, что камеры видеонаблюдения должны работать, однако использовать их надо «без перегибов, чтобы людей не раздражать», сообщает «Российская газета». Спикер отметила, что «сейчас камеры вешают на каждом столбе».

В апреле тему установки камер фиксации ПДД обсуждали в Государственной думе. Так, замглавы комитета по транспорту и строительству Сергей Бидонько указывал, что количество записывающей аппаратуры в России не регулируется никак. Он призывал разработать четкие требования к расстановке. «Нельзя расставлять камеры за каждым углом и собирать при этом штрафы».

В середине июня ГИБДД согласилась с жалобами водителей и отключила две камеры на Новорязанском шоссе. Нарушения в их работе найдены не были, однако в полиции согласились с автолюбителями, которым приходили штрафы за одни и те же нарушения. При этом авторы жалоб удивлялись тому факту, что скорость на многополосной автомагистрали была ограничена 60 км/ч.

В прошлом году камеры фиксировали проезд по выделенной полосе Нижегородской улицы в Москве, хотя указывающие на порядок проезда знаки были завешаны. В итоге в ГИБДД отключили камеры, а постановления о штрафе отменили.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Валентина Матвиенко , Минтранс
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