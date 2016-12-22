Госдума разработает правила установки камер на дорогах

Рабочая группа думского комитета по транспорту и строительству разработает четкие требования к расстановке камер наблюдения на дорогах. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал замглавы комитета Сергей Бидонько.

По его словам, сейчас количество записывающей аппаратуры не регулируется никак. Исключение составляют только камеры на пунктах весогабаритного контроля и на железнодорожных переездах, пересекающих автомобильные дороги.

​Депутат считает, что закон должен уточнить, «можно ли ставить камеры бессистемно». «То есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы», — добавил он.

Бидонько добавил, что также необходимо закрепить законодательные стандарты сертификации и проверки камер.

Депутат подчеркнул, что около 80% штрафов за нарушения ПДД выписываются по материалам видеофиксации. При этом количество зарегистрированных нарушений ежегодно растет. То есть нарушителей, несмотря на фиксацию, меньше не становится.