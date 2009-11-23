Опальный бизнесмен Е.Чичваркин остался без британской визы

У бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина истек срок действия визы, сообщает сегодня РБК daily со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. Сейчас загранпаспорт Е.Чичваркина находится у британских властей, готовящихся рассмотреть запрос российской прокуратуры об экстрадиции предпринимателя.

Е.Чичваркин ожидает слушания по делу об экстрадиции, назначенного на 1 декабря этого года. 10 сентября он предстал перед Вестминстерским судом Лондона и был выпущен под залог до начала слушаний. У него также был изъят паспорт.

Сам бизнесмен отказался обсуждать вопрос о сроке действия своей визы. В ответ на вопрос, намерен ли он предпринять какие-то действия, чтобы изменить свой статус пребывания в Великобритании, он предложил корреспонденту издания "погадать на кофейной гуще".

Юрист московской коллегии адвокатов "Николаев и партнеры" Павел Карпенко считает, что Е.Чичваркину нет смысла беспокоиться: "Формально лицо, находящееся на территории Великобритании или какой-то другой страны без визы, должно быть выдворено за ее пределы. Продлить визу можно, обратившись в российское посольство в Лондоне, но в данном случае этот вариант вряд ли возможен. Однако учитывая политическую подоплеку ситуации, шансы на то, что британская сторона решит действовать формально, близки к нулю".