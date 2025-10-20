В Ереване обнаружили мертвой уехавшую из Чечни Айшат Баймурадову

Айшат Баймурадова (Фото: МВД Армении)

Сотрудники армянской полиции обнаружили в одной из квартир в Ереване тело 23-летней Айшат Баймурадовой, сообщила пресс-служба МВД Армении.

О пропаже женщины стало известно 17 октября, она была объявлена в розыск. 19 октября в центр оперативного управления полиции МВД позвонил гражданин и сообщил, что в одной из квартир, сданных в аренду на улице Демирчяна в Ереване, находится тело женщины.

Прибывшие на место полицейские установили личность умершей. В настоящее время обстоятельства смерти девушки выясняются, назначены соответствующие экспертизы. Ведется предварительное следствие.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Баймурадова уехала из Чечни с помощью правозащитной организации. На родине она подвергалась домашнему насилию.

Материал дополняется