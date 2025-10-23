РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после перерыва в восемь лет

Прямой маршрут из Алма-Аты в Москву решили убрать в 2017-м из-за нерентабельности и сократили его до Саратова. С конца октября добраться в Алма-Ату из столицы России снова можно будет без пересадки — путь займет около 3,5 суток

Железнодорожный вокзал в Алма-Ате, Казахстан (Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости)

Между Москвой и Алма-Атой возобновляется прерванное в 2017 году прямое железнодорожное сообщение, заявили в РЖД.

«По согласованию с «Казахстан темир жолы» (Казахстанские железные дороги. — РБК) возобновляем прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой. Беспересадочные вагоны будут курсировать через день», — рассказала компания.

Дорога будет занимать около 3,5 суток. В Казахстане будут остановки в Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске, в России — в Саратове, Ртищеве, Тамбове, Мичуринске, Рязани и др.

Первый рейс отправится из казахстанского города 26 октября в 20:00 по местному времени в составе поезда № 7/8 Алма-Ата — Саратов. Из Москвы — 30 октября в 19:27 в составе поезда № 85/86 Москва — Дербент (проходит через Саратов).

В 2017 году отказаться от прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Алма-Атой (тогда это тоже был поезд № 7/8) решили из-за снижения заполняемости вагонов и нерентабельности. В Казахстане отмечали, что с 2013 по 2017 год пассажирооборот упал почти в два раза, в прямом международном сообщении между двумя конечными станциями наполняемость была ниже 40%. В итоге маршрут сократили до Саратова. На время пандемии коронавируса маршрут был еще короче — до Уральска, но с весны 2023-го поезд снова ходит в Саратов.