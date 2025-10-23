 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после перерыва в восемь лет

Прямой маршрут из Алма-Аты в Москву решили убрать в 2017-м из-за нерентабельности и сократили его до Саратова. С конца октября добраться в Алма-Ату из столицы России снова можно будет без пересадки — путь займет около 3,5 суток
Железнодорожный вокзал в Алма-Ате, Казахстан
Железнодорожный вокзал в Алма-Ате, Казахстан (Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости)

Между Москвой и Алма-Атой возобновляется прерванное в 2017 году прямое железнодорожное сообщение, заявили в РЖД.

«По согласованию с «Казахстан темир жолы» (Казахстанские железные дороги. — РБК) возобновляем прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой. Беспересадочные вагоны будут курсировать через день», — рассказала компания.

Дорога будет занимать около 3,5 суток. В Казахстане будут остановки в Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске, в России — в Саратове, Ртищеве, Тамбове, Мичуринске, Рязани и др.

Первый рейс отправится из казахстанского города 26 октября в 20:00 по местному времени в составе поезда № 7/8 Алма-Ата — Саратов. Из Москвы — 30 октября в 19:27 в составе поезда № 85/86 Москва — Дербент (проходит через Саратов).

В РЖД рассказали о «звездном небе» в новых вагонах поезда «Буревестник»
Общество

В 2017 году отказаться от прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Алма-Атой (тогда это тоже был поезд № 7/8) решили из-за снижения заполняемости вагонов и нерентабельности. В Казахстане отмечали, что с 2013 по 2017 год пассажирооборот упал почти в два раза, в прямом международном сообщении между двумя конечными станциями наполняемость была ниже 40%. В итоге маршрут сократили до Саратова. На время пандемии коронавируса маршрут был еще короче — до Уральска, но с весны 2023-го поезд снова ходит в Саратов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
РЖД Алма-Ата Казахстан
Материалы по теме
РЖД прекратит продажу билетов за границу детям без загранпаспорта
Общество
РЖД запустили новые вагоны СВ на рейсах в Ростов-на-Дону и Анапу
Общество
В РЖД рассказали о «звездном небе» в новых вагонах поезда «Буревестник»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
«Рег.решения» и Дима Бескромный представили сервисы для цифровизации МСП Отрасли, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Названы средние цены на популярные машины с пробегом в России Авто, 16:16
В Белгородской области сотрудников военкоматов задержали за взятки Общество, 16:12
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после перерыва в восемь лет Общество, 16:11
Путин заявил о слиянии в российском сознании образов матери и Родины Политика, 16:10
Швеция допустила оплату поставок истребителей Киеву активами России Общество, 16:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Попустительство опасно: как управлять токсичным топ-перформером Образование, 16:02
Еще одна страна Европы присоединится к закупке оружия для Украины у США Политика, 16:00
Каковы факторы роста крипторынка. Главное из отчета a16z Крипто, 15:54
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных с начала года VPN-сервисов Технологии и медиа, 15:54
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей Политика, 15:54
Лула да Силва подтвердил планы переизбраться на новый президентский срок Политика, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47