Умер экс-глава Columbia Pictures Джерри Токофски

Джерри Токофски (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Голливудский продюсер и бывший глава американской киностудии Columbia Pictures Джерри Токофски умер в Нью-Йорке в возрасте 91 года, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на семью умершего.

По словам его родственников, Токофски скончался «по естественным причинам в своем доме в Нью-Йорке» 5 октября.

Джерри Токофски родился в Бруклине 14 апреля 1934 года. До прихода в кинематограф он получил диплом по направлению «журналистика», а также продолжил обучение на юридическом факультете Нью-Йоркского университета. Токофски начал свою деятельность в киноиндустрии в качестве агента. В частности, он представлял интересы таких актеров, как Стивен Сигал, Стив Маккуин, Питер Фальк и Натали Вуд.

К 1960-м годам Токофски стал руководителем студии Columbia Pictures, где проработал до 1970-го. Также он возглавлял отдел по работе с творческими кадрами, который оценивал сценарии и курировал актеров, режиссеров и продюсеров. Позднее был вице-президентом европейского производства в Paramount и MGM, а также был занят в телевизионном отделе компании 20th Century Fox.

Среди его работ в качестве продюсера — «Где Поппа?» (1978), «Город страха» (1984), «Гленгарри Глен Росс», или «Дельцы» (1992) и другие фильмы.