Умер экс-глава Columbia Pictures Джерри Токофски
Голливудский продюсер и бывший глава американской киностудии Columbia Pictures Джерри Токофски умер в Нью-Йорке в возрасте 91 года, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на семью умершего.
По словам его родственников, Токофски скончался «по естественным причинам в своем доме в Нью-Йорке» 5 октября.
Джерри Токофски родился в Бруклине 14 апреля 1934 года. До прихода в кинематограф он получил диплом по направлению «журналистика», а также продолжил обучение на юридическом факультете Нью-Йоркского университета. Токофски начал свою деятельность в киноиндустрии в качестве агента. В частности, он представлял интересы таких актеров, как Стивен Сигал, Стив Маккуин, Питер Фальк и Натали Вуд.
Среди его работ в качестве продюсера — «Где Поппа?» (1978), «Город страха» (1984), «Гленгарри Глен Росс», или «Дельцы» (1992) и другие фильмы.
