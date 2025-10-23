 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о пасмурной погоде в четверг

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жителей Москвы в четверг, 23 октября, ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Днем температура воздуха, как ожидается, будет около 7 градусов тепла.

В течение дня южный ветер будет легким — 1,5 м/с. Согласно прогнозу, атмосферное давление — на уровне 749 мм рт. ст.

Вильфанд заявил, что теплой погоды в этом году больше не будет
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

До конца недели в Москве прогнозируются переменные погодные условия. Дневные температуры будут постепенно снижаться и достигнут отметки около 5 °C, в ночное время возможны небольшие заморозки, до −1 °C.

Вероятность осадков останется низкой, однако в выходные возможны дожди. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 747–751 мм рт. ст.

В Москве эта неделя ожидается «по-октябрьски ненастной», в субботу может выпасть до 22 мм осадков, или до 30% месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температурный фон в столице в среднем прогнозируется теплее климатической нормы октября.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Погода Москва
Материалы по теме
В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана
Общество
ИИ выявил в Москве 100 тыс. человек с риском инфаркта и инсульта
Технологии и медиа
Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 200 м в ночь на среду
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
В Ярославле ввели ограничения на полеты на самолеты Общество, 10:09
Выходить на маркетплейсы или нет: как принять верное решениеПодписка на РБК, 10:04
МИД Чехии назвал следующего премьера стучащей ботинком марионеткой Орбана Политика, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
СК связал взрыв на заводе в Копейске с нарушением правил безопасности Общество, 10:02
Риелторы оценили рост цен на вторичное жилье по округам Подмосковья Недвижимость, 10:01
Восемь частных домов повреждены в Воронежской области после атаки дронов Общество, 09:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Красноярском крае автобус вылетел в кювет, семеро пострадали Общество, 09:46
«Воспаление хитрости». Как работодатели ищут больных симулянтовПодписка на РБК, 09:41
В пакет санкций ЕС вошли 117 судов и ограничение поездок дипломатов Политика, 09:39
Число погибших при взрыве в Копейске выросло до 10, власти ввели ЧС Общество, 09:37
Как управлять изменениями, когда прилетел «черный лебедь» Образование, 09:36
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Цены на аренду жилья в двух столицах обновили исторический максимум Недвижимость, 09:30