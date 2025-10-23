Москвичей предупредили о пасмурной погоде в четверг

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жителей Москвы в четверг, 23 октября, ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Днем температура воздуха, как ожидается, будет около 7 градусов тепла.

В течение дня южный ветер будет легким — 1,5 м/с. Согласно прогнозу, атмосферное давление — на уровне 749 мм рт. ст.

До конца недели в Москве прогнозируются переменные погодные условия. Дневные температуры будут постепенно снижаться и достигнут отметки около 5 °C, в ночное время возможны небольшие заморозки, до −1 °C.

Вероятность осадков останется низкой, однако в выходные возможны дожди. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 747–751 мм рт. ст.

В Москве эта неделя ожидается «по-октябрьски ненастной», в субботу может выпасть до 22 мм осадков, или до 30% месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температурный фон в столице в среднем прогнозируется теплее климатической нормы октября.