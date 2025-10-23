Умер экономист и ученый Револьд Энтов

Энтов скончался на 95-м году жизни. Он преподавал в МГУ, ВШЭ, МФТИ, РАНХиГС, им опубликовано более 120 научных работ

В среду, 22 октября, умер выдающийся экономист и ученый Револьд Энтов, сообщил советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин в своем телеграм-канале. Энтову было 94 года.

«Действительный академик РАН с 1994 года, доктор экономических наук. Он учил несколько поколений студентов МГУ, Вышки, МФТИ, РАНХИГС. Работал до последних дней: еще весной оппонировал по научным работам у нас в институте Гайдара», — пишет Кудрин.

Как считает советник, ученого ценили «за неутомимую энергию, принципиальность, способность видеть шире и вносить свой вклад» в теорию и практику.

«Я бы назвал его в числе лучших экономистов России», — добавил Кудрин.

Револьд Энтов родился 23 марта 1931 года в Киеве в семье инженера авиационного завода. Окончив в 1954 году Харьковский государственный университет по специальности «Политическая экономия», он начал свой путь в науке.

После трех лет преподавания в техникуме под Уфой Энтов поступил в аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, с которым будет связана значительная часть его научной карьеры.

В 1981 году он получил звание профессора, а в 1994-м был избран действительным членом РАН. Более 40 лет он преподавал в МГУ, а также в Российской экономической школе, МФТИ и НИУ ВШЭ, где проработал более 30 лет — с 1992 года и до последних дней. Он создал научную школу в области экономического цикла и многие годы возглавлял кафедру теории финансов в НИУ ВШЭ.

Энтов стал первым в России специалистом по финансовой теории, глубоким знатоком истории экономической мысли и теории корпоративного управления. Он активно способствовал распространению современных экономических знаний в России, участвуя в подготовке переводов трудов зарубежных авторов, включая учебник Пола Самуэльсона «Экономика». Им опубликовано более 120 научных работ.

Даже в последние годы, несмотря на болезнь, ученый продолжал активную исследовательскую работу, разрабатывая новую тему — теоретические основы современных представлений о производительности. Его наследие продолжает жить в исследовательских программах созданного при его участии Центра исследования производительности.