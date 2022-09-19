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В Мексике в годовщину двух землетрясений произошло новое

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на юго-западе Мексики

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В районе города Пласита де Морелос в мексиканском штате Мичоакан произошло землетрясение магнитудой 7,6, следует из данных Геологической службы США (USGS, United States Geological Survey).

По данным USGS, землетрясение зафиксировано в 46 км к юго-востоку от Пласита де Морелос, очаг залегал на глубине 10 км.

При этом Национальная сейсмологическая служба Мексики оценила магнитуду землетрясения в 7,4, а глубину очага — в 15 км.

Землетрясение случилось в день, когда по всей стране проходят профилактические учения в рамках Национального дня гражданской обороны.

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Фото:Hualien City Government / AP

Эти учения приурочены к годовщине двух крупных землетрясений в Мексике. Первое произошло 19 сентября 1985 года в Тихом океане из-за разрыва в тектонической плите Кокос. Его магнитуда составила 8,1. Около 10 тыс. человек погибли, 30 тыс. человек пострадали, более 3 тыс. зданий были сильно повреждены.

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Второе землетрясение случилось 19 сентября 2017 года, его магнитуда превысила 7. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Погибли 65 человек, пострадали около 200 человек. В наибольшей степени пострадали провинции Морелос, Пуэбла и столица, город Мехико.

Теги
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