В Мексике в годовщину двух землетрясений произошло новое
В районе города Пласита де Морелос в мексиканском штате Мичоакан произошло землетрясение магнитудой 7,6, следует из данных Геологической службы США (USGS, United States Geological Survey).
По данным USGS, землетрясение зафиксировано в 46 км к юго-востоку от Пласита де Морелос, очаг залегал на глубине 10 км.
При этом Национальная сейсмологическая служба Мексики оценила магнитуду землетрясения в 7,4, а глубину очага — в 15 км.
Землетрясение случилось в день, когда по всей стране проходят профилактические учения в рамках Национального дня гражданской обороны.
Эти учения приурочены к годовщине двух крупных землетрясений в Мексике. Первое произошло 19 сентября 1985 года в Тихом океане из-за разрыва в тектонической плите Кокос. Его магнитуда составила 8,1. Около 10 тыс. человек погибли, 30 тыс. человек пострадали, более 3 тыс. зданий были сильно повреждены.
Второе землетрясение случилось 19 сентября 2017 года, его магнитуда превысила 7. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Погибли 65 человек, пострадали около 200 человек. В наибольшей степени пострадали провинции Морелос, Пуэбла и столица, город Мехико.