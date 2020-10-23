Дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем из-за COVID-тестов

На границе с КНР образовались очереди из фур. Дальнобойщики устроили забастовку: они просят развернуть экспресс-тестирование на коронавирус непосредственно у пунктов пропусков

Российские дальнобойщики устроили забастовку на автомобильном пункте пропуска «Пограничный» в Приморье. Водители грузовиков требуют от местных властей обеспечить оперативное тестирование на коронавирус неподалеку от погранперехода. Об этом сообщил РБК председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

«Сегодня меня перевозчики об этом проинформировали, участвуют более 500 автомобилей. Они доехали до пункта пропуска и стоят», — уточнил Куприянов. По его словам, забастовка длится уже три дня.

«Китайская сторона говорит, что наши перевозчики везут к ним вирус, хотя они предоставляют все справки, а когда они возвращаются на российскую территорию, у них не подтверждается коронавирус», — сказал Куприянов.

С момента, как водитель получает справку об отсутствии коронавируса в России, до пересечения границы проходит время, пояснил он.

«И когда перевозчик уже пересекает границу, китайцы говорят, что у тебя коронавирус, уезжай. Но самое что интересное, не у всех водителей, а именно с определенным товаром перевозчики проезжают быстро. Поэтому мы предлагаем перед самой границей поставить медпункт, где бы водитель мог сдать тест на коронавирус и поехать. Китайцы в течение часа-полутора делают тесты, а у нас по несколько дней приходится ждать», — сказал Куприянов.