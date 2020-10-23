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Пандемия коронавируса ,  
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Дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем из-за COVID-тестов

На границе с КНР образовались очереди из фур. Дальнобойщики устроили забастовку: они просят развернуть экспресс-тестирование на коронавирус непосредственно у пунктов пропусков

Российские дальнобойщики устроили забастовку на автомобильном пункте пропуска «Пограничный» в Приморье. Водители грузовиков требуют от местных властей обеспечить оперативное тестирование на коронавирус неподалеку от погранперехода. Об этом сообщил РБК председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

«Сегодня меня перевозчики об этом проинформировали, участвуют более 500 автомобилей. Они доехали до пункта пропуска и стоят», — уточнил Куприянов. По его словам, забастовка длится уже три дня.

«Китайская сторона говорит, что наши перевозчики везут к ним вирус, хотя они предоставляют все справки, а когда они возвращаются на российскую территорию, у них не подтверждается коронавирус», — сказал Куприянов.

С момента, как водитель получает справку об отсутствии коронавируса в России, до пересечения границы проходит время, пояснил он.

«И когда перевозчик уже пересекает границу, китайцы говорят, что у тебя коронавирус, уезжай. Но самое что интересное, не у всех водителей, а именно с определенным товаром перевозчики проезжают быстро. Поэтому мы предлагаем перед самой границей поставить медпункт, где бы водитель мог сдать тест на коронавирус и поехать. Китайцы в течение часа-полутора делают тесты, а у нас по несколько дней приходится ждать», — сказал Куприянов.

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Общество
Большегрузные автомобили на пункте пропуска Пограничный в Приморском крае на российско-китайской границе

По его словам, другой больной вопрос — это когда на финской границе пропускают тысячу машин, а на границе с Китаем «могут не пропустить и 30 машин». «На это обращаем внимание уже несколько лет, терпение у людей заканчивается», — заключил Куприянов.

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Пресс-секретарь Дальневосточного таможенного управления Виктория Олешина в беседе с РБК отметила, что сложившая ситуация не имеет отношения к российским таможенным или иным контролирующим органам. «Китайская сторона по-прежнему оформляет приблизительно 30 машин в день при пропускной способности 50 автомобилей», — сказала она.

Согласно сводке протяженности очередей у пограничных пунктов пропуска, 19 октября у «Пограничного» стояло 106 грузовиков, в последующие дни их число составило 129, 171 и 167. Китайские власти пропустили 29, 42, 23 и три грузовика соответственно.

В минздраве Приморского края сообщили, что водители, въезжающие в Китай через пункты пропуска «Пограничный», «Полтавка», «Турий Рог», «Краскино», могут сдать тест на коронавирус и получить справку об отсутствии COVID-19 непосредственно в медицинских организациях территорий, на которых эти пункты пропуска расположены, — в Пограничной, Октябрьской, Ханкайской и Хасанской центральных районных больницах, сообщается на сайте регионального правительства.

«Обследование проводится на договорной основе. Медицинская организация проводит забор биоматериала, транспортирует его в краевую станцию переливания крови, где его исследуют в ускоренном порядке, а результат направляют обратно на территорию по защищенным каналам связи. Справка действительна в течение семи дней с момента выдачи», — сообщили в минздраве.

С 22 октября станут доступны экспресс-тесты на коронавирус непосредственно на территории, прилегающей к пункту пропуска «Полтавка». «В ближайшее время аналогичная услуга будет доступна и возле пункта пропуска «Пограничный», — сообщили в минздраве.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Приморского края и обратился за комментарием в пресс-службу ФГКУ Росгранстрой (собственник пунктов пропуска).

Российские дальнобойщики не впервые устраивают забастовку на границе с Китаем. Прошлая произошла в мае: тогда власти КНР сократили пропускную способность до десяти машин в сутки.

Авторы
Майя Бобенко, Виктория Полякова
Китай пункты пропуска коронавирус
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