Бывшему замглавы РЭА предъявили обвинение в мошенничестве

По версии следствия, собственник угольного холдинга в Кузбассе перевел обвиняемому более 3,9 млн руб. за помощь в получении квот на поставку угля. По данным «Коммерсанта», речь идет об Игоре Кожуховском

Игорь Кожуховский (Фото: rosenergo.gov.ru)

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему заместителю гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, в январе 2015 года обвиняемый предложил своему знакомому, который был собственником угольного холдинга в Кузбассе, помочь «повлиять на решения должностных лиц департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго в интересах фирмы последнего».

Владелец компании, который хотел получить квоты на поставку угля, поручил гендиректору перевести бывшему замглавы РЭА деньги для взятки должностному лицу департамента. С января по март 2015 года директор перевел обвиняемому более 3,9 млн руб., сообщил СК.

По данным ведомства, о «преступной деятельности» замглавы РЭА сотрудники ФСБ узнали в ходе расследования уголовного дела, заведенного против собственника угольного холдинга.

В итоге бывшего замглавы РЭА арестовали. В отношении владельца угольной компании возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК).

РБК направил запрос представителю Минэнерго.

По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет об аресте бывшего заместителя генерального директора РЭА Игоря Кожуховского. О том, что его заключили под стражу, накануне сообщили источники ТАСС. По их информации, Кожуховского обвиняют в содействии незаконному получению квот на экспорт угля угольным холдингом «Топпром».

В состав «Топпрома» в Кузбассе входят шахта «Юбилейная» и обогатительные фабрики «Тайбинская», «Коксовая» и «Щедрухинская», а также предприятие «Трансавто». Долями во всех предприятиях владеет Николай Королев. В апреле гендиректора "Топпрома" Владимира Честнейшина арестовали по делу о коммерческом подкупе.

В сентябре «Коммерсантъ» сообщал, что к Кожуховскому пришли с обысками в рамках уголовного дела замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова. Последнего обвиняют в мошенничестве на сумму более 600 млн руб., выделенных на создание информационной сети РЭА. Однако следователи, которые пришли домой к Кожуховскому, на месте выяснили, что он заразился коронавирусом и ушел на домашнее лечение, во время которого подозреваемому нельзя было контактировать с людьми. В итоге бывшего замглавы РЭА тогда задерживать не стали, сообщало издание.

В начале 1990-х Кожуховский возглавлял постоянную экономическую комиссию Новокузнецкого городского Совета народных депутатов. С 1993 по 1997 год он был начальником департамента экономики угольной промышленности Минэкономики, а затем два года занимал должность замминистра топлива и энергетики.

В 1999–2008 годы Кожуховский руководил департаментом планирования и экономического анализа РАО «ЕЭС России» (с 2000 года — департамент экономической политики). С 2005 по 2013 год он также был гендиректором Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике, а в последующие годы занимал должность замглавы РЭА.