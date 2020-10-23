Бывшему замглавы РЭА предъявили обвинение в мошенничестве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 13:44
Армения сообщила об ударе авиации Азербайджана по городу Мартакерт Политика, 18:21 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 18:11 Coca-Cola перестанет выпускать около 200 наименований напитков Стиль, 18:05 «Уральские авиалинии» отказались от полетов из Внуково в Крым Бизнес, 17:56 Акции «Соллерса» упали более чем на 10% после объявления обратного выкупа Инвестиции, 17:50 Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами РБК и Финансовая платформа, 17:42 Собянин назвал показатели замедления пандемии коронавируса Общество, 17:38 В РАН заявили об отказе журнала из США публиковать статью из-за санкций Общество, 17:30 КХЛ не планирует останавливать сезон и сокращать количество матчей Спорт, 17:25 Клуб Adrenaline Stadium в Москве опечатали из-за нарушения мер по COVID Общество, 17:20 Для московских пользователей каршеринга ввели тест на трезвость Авто, 17:20 Глава МИД Киргизии пообещал ежедневную люстрацию в стране Политика, 17:18 Лидер Нагорного Карабаха попросил Путина помочь с прекращением боев Политика, 17:17 От базовых вещей до модных хобби: гид по мужскому стилю РБК и Frame Moscow, 17:13
Общество ,  
0 

Бывшему замглавы РЭА предъявили обвинение в мошенничестве

По версии следствия, собственник угольного холдинга в Кузбассе перевел обвиняемому более 3,9 млн руб. за помощь в получении квот на поставку угля. По данным «Коммерсанта», речь идет об Игоре Кожуховском
Игорь Кожуховский
Игорь Кожуховский (Фото: rosenergo.gov.ru)

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему заместителю гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, в январе 2015 года обвиняемый предложил своему знакомому, который был собственником угольного холдинга в Кузбассе, помочь «повлиять на решения должностных лиц департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго в интересах фирмы последнего».

Владелец компании, который хотел получить квоты на поставку угля, поручил гендиректору перевести бывшему замглавы РЭА деньги для взятки должностному лицу департамента. С января по март 2015 года директор перевел обвиняемому более 3,9 млн руб., сообщил СК.

По данным ведомства, о «преступной деятельности» замглавы РЭА сотрудники ФСБ узнали в ходе расследования уголовного дела, заведенного против собственника угольного холдинга.

Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб.
Общество
<p>Анатолий Тихонов</p>

В итоге бывшего замглавы РЭА арестовали. В отношении владельца угольной компании возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК).

РБК направил запрос представителю Минэнерго.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет об аресте бывшего заместителя генерального директора РЭА Игоря Кожуховского. О том, что его заключили под стражу, накануне сообщили источники ТАСС. По их информации, Кожуховского обвиняют в содействии незаконному получению квот на экспорт угля угольным холдингом «Топпром».

В состав «Топпрома» в Кузбассе входят шахта «Юбилейная» и обогатительные фабрики «Тайбинская», «Коксовая» и «Щедрухинская», а также предприятие «Трансавто». Долями во всех предприятиях владеет Николай Королев. В апреле гендиректора "Топпрома" Владимира Честнейшина арестовали по делу о коммерческом подкупе.

В сентябре «Коммерсантъ» сообщал, что к Кожуховскому пришли с обысками в рамках уголовного дела замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова. Последнего обвиняют в мошенничестве на сумму более 600 млн руб., выделенных на создание информационной сети РЭА. Однако следователи, которые пришли домой к Кожуховскому, на месте выяснили, что он заразился коронавирусом и ушел на домашнее лечение, во время которого подозреваемому нельзя было контактировать с людьми. В итоге бывшего замглавы РЭА тогда задерживать не стали, сообщало издание.

В начале 1990-х Кожуховский возглавлял постоянную экономическую комиссию Новокузнецкого городского Совета народных депутатов. С 1993 по 1997 год он был начальником департамента экономики угольной промышленности Минэкономики, а затем два года занимал должность замминистра топлива и энергетики.

В 1999–2008 годы Кожуховский руководил департаментом планирования и экономического анализа РАО «ЕЭС России» (с 2000 года — департамент экономической политики). С 2005 по 2013 год он также был гендиректором Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике, а в последующие годы занимал должность замглавы РЭА.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Тимофей Дзядко
мошенничество квоты Кузбасс Минэнерго
Материалы по теме
Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб.
Общество
СК попросил арестовать замглавы Минэнерго Тихонова
Общество
ФСБ пришла с обысками в Минэнерго
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter